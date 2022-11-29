Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой

Грантовая поддержка масштабных внедрений российских разработок по национальному проекту «Цифровая экономика» доказала свою эффективность. Компании-заказчики уже начали получать экономический эффект и реализовывать планы по масштабированию ИТ-решений внутри своего бизнеса. О том, как пилотные проекты повлияли на производственные и финансовые показатели предприятий, в материале CNews.

Кто получает гранты на внедрение ИТ-решений

Компании-заказчики, планирующие первое масштабное внедрение российских решений в сфере информационных технологий, могут претендовать на грант по национальному проекту «Цифровая экономика». Конкурсный отбор, который Фонд «Сколково» проводит на ежегодной основе, предполагает комплексную оценку проектов, в том числе оценку экономической эффективности проекта, потенциала тиражирования, инновационности и конкурентоспособности ИТ-решения.

Среди компаний-заказчиков встречаются как промышленные предприятия, желающие повысить эффективность своего производства за счет применения передовых разработок, так и предприятия из сфер здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслей. Суммы грантов начинаются от ₽20 млн и доходят до ₽300 млн, а для особо значимых проектов – до 700 млн руб., таким образом компании-заказчики покрывают до 80% стоимости внедрения.

Результаты мониторинга реализованных пилотных проектов позволяют высоко оценить эффективность меры поддержки, предоставляемой по национальному проекту «Цифровая экономика». Часть разработчиков уже выполнила план по тиражированию своих цифровых продуктов на этот год, другая часть планирует сделать это в ближайшее время.

Как грант помогает предприятиям повышать эффективность процессов

Искусственный интеллект в энергетике. Показательный пример 一 проект «Алтайкрайэнерго». Регулярная диагностика воздушных линий электропередач напряжением от 0,4 до 35 кВ 一 важная составляющая процесса эксплуатации энергообъектов для «Алтайкрайэнерго». В период пандемии многим потребителям пришлось дистанционно обучаться и работать. В связи с этим требовалось повысить качество и скорость диагностики и обслуживания линий, минимизировать отключения электроснабжения. Тем более, что надежное электроснабжение больниц и поликлиник стало вопросом жизни.

Максим Переверзев, заместитель генерального директора по перспективному развитию и инвестициям «Алтайкрайэнерго» «Мы автоматизировали выявление дефектов изоляторов по фотографиям: трещин, загрязнений, сколов. Обученная система искусственного интеллекта в сотни, а может, и в тысячу раз быстрее, чем человек, указывает на отклонения от нормы и направляет информацию о дефектах к исполнителям на местах. Мы начали прогнозировать риски возникновения аварий в энергосистеме. В результате мы более точно планируем диагностику и ремонтные работы. Время диагностики состояния одной опоры сократилось с 12 до 7 минут, себестоимость осмотра одной опоры уменьшилась в 3,3 раза».

Внедрение аналитики с применением ИИ в диагностике и ремонте ВЛЭП 一 не единственный ИТ-проект «Алтайкрайэнерго». Но этот проект 一 уникальный, со сложно рассчитываемой эффективностью. Без поддержки в виде гранта проект мог остаться амбициозным планом компании.

Общая стоимость проекта — ₽25 млн, из них 80% компания получила в виде гранта от фонда «Сколково». На подготовку к проекту, оформление документации и подачу заявки ушло 6 месяцев. Сегодня система безошибочно находит 98% дефектов.

Искусственный интеллект в медицине. Сеть медицинских центров «Открытая клиника» внедрила решение для распознавания изображений на рентгеновских снимках. Фактически это платформа поддержки принятия решений для врачей-рентгенологов.

Филипп Миронович, председатель совета директоров сети медицинских центров «Открытая клиника» «Мы понимали, что внедрение поможет решить сразу две задачи. Во-первых, снизятся затраты на ФОТ — врачу не нужно будет всегда находиться в клинике, часть работы он сможет делать удаленно. Во-вторых, снизится вероятность врачебной ошибки, что будет хорошим конкурентным преимуществом. Нам требовалось внедрить и обучить нейросеть, но финансовые риски были слишком велики. Грант снизил этот риск потерь».

Вся стоимость работ оценивалась примерно в 60 млн, включая стоимость тренировки нейросетей. Это слишком большой риск даже для такой заметной клиники. Часть расходов были покрыты за счет гранта, около 50 млн, 20% финансировала клиника.

Как ИТ-компании доработать решение до стадии промышленной эксплуатации

Виртуальная реальность в образовании. Флагманский продукт ИТ-компании «Виарсим» — группа симуляторов медицинской клиники на базе XR-технологий, которые объединяются в единый XR-Center. В каждом из симуляторов виртуальной клиники студент медицинского вуза тренирует навыки клинического мышления, проводит амбулаторный прием, интенсивную терапию, отрабатывает навыки биобезопасности, а преподаватель администрирует весь процесс обучения или проводит экзамен.

В решении используются VR-перчатки с инерциальными датчиками, которые отслеживают ориентацию кистей рук пользователя, система тактильной обратной связи, датчики захвата движений, система беспроводной передачи видеосигнала. С помощью алгоритмов моделируется скелет виртуального аватара пользователя. Это позволяет выполнять трекинг движений всего тела, включая руки, ноги, пальцы рук.

Решение уже используется в СЗГМУ им. И.И.Мечникова, в Сеченовском университете. На разной стадии внедрения проекты в пяти вузах России и Ближнего Востока.

Александр Исаев, генеральный директор ИТ-компании «Виарсим». «XR-Center 一 не единственный продукт, который предлагает наша компания. Но к моменту подачи заявки он был в высокой степени готовности и нам требовалась пилотная апробация у пользователя. Благодаря гранту мы реализовали пилотный проект в Сеченовском университете. В результате мы смогли доработать продукт, интегрировать его в образовательный процесс вуза. При этом мы усилили команду, привлекли новых специалистов, завершили разработку. Мы поняли, как оптимизировать затраты заказчиков, какие ресурсы необходимы нам для тиражирования продукта, нашли новых заказчиков».

«Виарсим» получил ₽65 млн в виде гранта на доработку XR-Center, общая стоимость пилотного внедрения составила примерно ₽81 млн. Чтобы получить грант, у компании ушло немногим меньше 6 месяцев. По оценке Александра Исаева, процедура отработана, все процессы прозрачны и понятны.

Как получить грант

Программа грантовой поддержки проектов первого масштабного внедрения существует с 2019 года. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Цифровая экономика» в соответствии с постановлением правительства РФ от 3 мая 2019 г. № 555.

Фонд «Сколково» разработал прозрачную систему выдачи грантов, рассказывает Екатерина Столбова, руководитель проектного офиса фонда. В среднем на рассмотрение заявки уходит 2-3 месяца.

«В этом году фокус смещается на поддержку особо значимых проектов, перечень которых утвердило правительство. Это проекты, направленные на импортозамещение ИТ-решений в приоритетных отраслях экономики. Соответствующие изменения были приняты в ноябре этого года. Конкурс на поддержку особо значимых проектов был объявлен 28 ноября», 一 рекомендует Екатерина Столбова .

Сотрудники проектного офиса Фонда «Сколково» помогают компаниям-заказчикам на всех этапах подготовки заявки, получения гранта и реализации проекта. В 2022 году общая сумма для финансирования проектов Фондом «Сколково» составляет ₽2,4 млрд. Предоставление грантов российским компаниям осуществляется по итогам конкурсного отбора. Порядок и критерии отбора можно увидеть в конкурсной документации, размещенной на сайте dtech.sk.ru