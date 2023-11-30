На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году

В России действует масштабная комплексная программа поддержки ИТ-отрасли. Во многом благодаря этому по итогам 2022г. объем реализации собственных решений и услуг российских ИТ-компаний вырос на 22%, в 2023 г. ожидается сопоставимая динамика. В 2024 г. программа будет продолжена. Создатели отечественных ИТ-решений и их заказчики могут получить гранты от государственных фондов, льготные кредиты, налоговые преференции и другие меры поддержки.

Поддержка ИТ-отрасли

Поддержка ИТ-отрасли по национальному проекту «Цифровая экономика» осуществляется в нескольких направлениях:

Грантовая поддержка (РФРИТ, ФСИ, Фонд Сколково).

Программа акселерации Спринт от ФРИИ.

Льготное кредитование для ИТ-компаний.

Российские разработчики могут получить грант для реализации проектов, а заказчики цифровых решений — грант на цифровую трансформацию и внедрение цифровых решений. Гранты выдаются Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), «Сколково» и Фондом содействия инновациям (ФСИ). В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) существует программа «Акселератор Спринт», направленная на поддержку стартапов.

В зависимости от того, на каком этапе развития находится проект, можно выбрать соответствующую программу поддержки.

Господдержка ИТ-отрасли: итоги 2022 г.

По данным Минцифры России, в 2022 г. все ₽26,2 млрд, заложенные на поддержку отечественной ИТ-отрасли, были направлены на оказание различных мер поддержки — от грантов и льготных кредитов до специальной ипотеки для отраслевых специалистов. Из них ₽14 млрд были дополнительно выделены из бюджета на грантовую поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика» .

Согласно утвержденным поправкам в постановление №550 и №555, в 2022 г. были увеличены максимальный размер грантов для особо значимых проектов (до ₽6 млрд по программам РФРИТ, до ₽700 млн по программе Фонда «Сколково») и объем грантового финансирования ИТ-проектов с 50% до 80%.

Результатом принятых мер, стал рост объема реализации собственных решений и услуг российских ИТ-компаний на 22% в 2022 г. до ₽2166 млрд.

Господдержка ИТ-отрасли в 2023 г.

В 2023 г. для ИТ-компаний продолжают действовать пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, а также до конца 2024 г. — нулевая ставка налога на прибыль. Актуальным остается мораторий на проверки бизнеса, ИТ-специалисты получают отсрочку от службы в армии, для иностранных граждан действует упрощенное трудоустройство в ИТ-компании.

Разработчикам уже выданы льготные кредиты на общую сумму ₽125 млрд. Льготными кредитами на реализацию проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий, было поддержано 163 проекта на общую сумму ₽82 млрд.

Также предоставлены гранты на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских импортозамещающих решений, которые удовлетворяют потребностям заказчиков — предприятий-лидеров ключевых отраслей экономики. На текущий момент профинансированы 28 проектов на общую сумму ₽19,2 млрд.

Что предлагает РФРИТ

РФРИТ выдает гранты на разработку, доработку и внедрение перспективных отечественных ИТ-решений, поддержку особо значимых проектов для предприятий-лидеров отрасли, а также на маркетинговое продвижение ИТ-продуктов и услуг.

С 2019 года РФРИТ поддержал 181 проект по разработке, доработке и внедрению российских решений в сфере ИТ на сумму более ₽28,5 млрд, в том числе в 2022 г. — 13 особо значимых проектов, направленных на импортозамещение ПО в приоритетных отраслях промышленности, и в 2023 г. — 7 особо значимых проектов. Общая сумма грантового финансирования особо значимых проектов составила около ₽17 млрд.

В 2023 г. на грантовую поддержку было предусмотрено ₽4 млрд. Фондом профинансированы этапы 7 особо значимых проектов, отобранных индустриальными центрами компетенций (ИЦК).

В этом году РФРИТ совместно с Минцифры России запустил новый инструмент поддержки — программу по привлечению частных инвестиций, выступив связующим звеном между компаниями, которые прошли комплексную экспертизу РФРИТ, и инвесторами. Заинтересованность в рассмотрении проектов выразил ряд инвестиционных компаний, венчурных фондов и частных инвесторов.

Для развития продуктов и услуг ИТ-компании могут воспользоваться программой по продвижению российского ПО в сети интернет, которая позволяет компенсировать до 80% расходов на рекламу. Получить поддержку можно 2 раза в год, общим объемом средств до ₽2 млн. Аккредитованные РФРИТ площадки, в том числе «Яндекс» и ВК дают ИТ-компаниям возможность не только размещать рекламу, но и проходить обучение по продвижению продукта.

Поддержка от ФСИ

Гранты Фонда предназначены для перспективных российских проектов на разных стадиях развития. Проводимые конкурсы направлены на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, желающих запустить собственные цифровые решения, продукты или платформы.

Фонд проводит тематические конкурсные отборы как для разработчиков ПО по широкому спектру направлений (по федеральному проекту «Цифровые технологии» ), так и для команд, работающих в области ИИ (по федеральному проекту «Искусственный интеллект» ).

За все время, начиная с 2019 г., в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Фондом профинансировано 811 проектов на общую сумму около ₽10 млрд, из них 24 проекта – по созданию новых и поддержке существующих открытых библиотек в рамках конкурсов «Код-ЦТ». За 2022 г. было поддержано 362 проекта – в настоящее время это самый результативный год как по количеству, так и по сумме выделенных грантов, которая составила ₽4,7 млрд. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.

Гранты от «Сколково»

Инновационный центр «Сколково» поддерживает цифровизацию бизнеса и внедрение новых, ранее коммерчески не использовавшихся, цифровых решений. За поддержкой могут обратиться заказчики российских ИТ-решений из любых отраслей.

В 2022 г. условия предоставления поддержки дважды пересматривались. В марте 2022 г. максимальный размер гранта на реализацию одного проекта был увеличен со ₽120 млн до ₽300 млн, а объем обязательного внебюджетного софинансирования проектов сократился с 50% до 20%. В ноябре 2022 г. фонд «Сколково» начал поддерживать особо значимые проекты, направленные на замещение зарубежного ПО российскими решениями. Компании могут претендовать на грант до ₽700 млн.

По состоянию на октябрь 2023 г. поддержан один особо значимый проект на сумму более ₽434 млн. Рассмотрение заявок продолжается.

Акселератор для стартапов

«Акселератор Спринт» для российских ИТ-предпринимателей — это бесплатная программа ускоренного развития бизнеса, существующая с 2021 г. Она предназначена для компаний, которые разрабатывают решения в сфере информационных технологий и новых коммуникационных интернет-технологий, например, продукты для управления контентом, обработки данных и онлайн-обучения. Оператором программы вступает ФРИИ.

Программа рассчитана на 12 недель, в течение которых эксперты ФРИИ помогут участникам доработать их решения и найти новые клиентские сегменты. Для того, чтобы принять участие в программе, надо иметь тестовую версию продукта. «Спринт» проводится в гибридном формате — офлайн и онлайн, что важно для регионов. Выпускники получают дополнительные баллы при рассмотрении заявок в РФРИТ и ФСИ.

C 2021 г. программу акселерации прошли 352 ИТ-стартапа из 74 регинов России.

Льготное кредитование

Российские компании могут получить и льготные кредиты на цифровую трансформацию. На отдельные проекты может быть выделено от ₽5 млн до ₽5 млрд, а на программу цифровизации — от ₽500 млн до ₽10 млрд. Льготная ставка по кредиту составляет от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных ИТ-компаний — до 3% годовых. По данным Минцифры России, в 2023 г. такие кредиты уже получили 163 проекта, а их общая сумма составила ₽82 млрд.

На данный момент в программе льготного кредитования участвуют 14 банков: ВЭБ.РФ, «Газпромбанк», «Сбербанк», «Совкомбанк», Банк ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, РНКБ, МКБ, «АК Барс», «Финансовая Корпорация Открытие», Абсолют Банк и Новикомбанк.

Мерой поддержки ИТ-проектов уже воспользовалось 26 регионов Российской Федерации, в том числе Алтайский край, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Башкортостан, Республика Крым, Республика Татарстан и другие.

Уже реализованы проекты в таких отраслях как, ИТ, телекоммуникации, транспорт, связь, промышленность, сельское хозяйство, ТЭК, торговля, ЖКХ. Предприятия внедрили у себя ERP, CRM, MDM, ECM, EDMS, SCADA – системы, инженерное ПО, технологии больших данных, распределенных реестров, облака, машинное обучение и искусственный интеллект, интернет вещей.

В 2023 г. требования к участникам программы были снижены, а возможности применения льготных кредитных средств выросли — теперь за их счет компании могут возмещать расходы, которые понесли ранее (максимальный срок — 180 дней до заключения договора). Отменена обязанность индексации заработной платы сотрудникам, разрешена выплата премий за счет средств льготного кредита. Разрабатываемое ПО можно зарегистрировать в течение шести месяцев после завершения проекта.

Реестр Минцифры

Государством предусмотрен целый ряд мер поддержки для ИТ-компаний. Это снижение налогов, льготная ипотека и отсрочка от срочной службы для сотрудников, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля и выездных налоговых проверок, упрощенное трудоустройство иностранных граждан с оформлением им вида на жительство

Эти меры поддержки доступны компаниям, внесенным в государственный реестр аккредитованных ИТ-компаний. В феврале 2023 г. критерии для включения в реестр были расширены: теперь на госаккредитацию могут претендовать производители оборудования средств связи, в том числе разработчики ПО, обеспечивающего проведение оперативно-розыскных мероприятий, компании, занимающиеся научными исследованиями и разработкой в области биотехнологий, естественных и технических наук, осуществляющие ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, а также фонды, которые работают в области ИТ‌, коммерческие организации с государственным участием, осуществляющие деятельность в качестве ИТ-подрядчиков. Кроме того, при получении аккредитации больше не придется прикладывать справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости у руководителя – теперь информация запрашивается напрямую у МВД России.

На конец 2023 г. в государственном реестре аккредитованных ИТ-компаний содержится более 18 тыс. записей.

Подать заявление для госаккредитации можно на портале Госуслуг. Кроме того, там теперь доступен сервис для проверки аккредитации ИТ-компаний.

Льготная ИТ-ипотека

В феврале 2023 г. государство упростило порядок получения льготной ипотеки сотрудниками ИТ-компаний. Стать участниками программы могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях. Предельная ставка в 2023 г. составит до 5% годовых, однако она может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также — на индивидуальное жилищное строительство. Максимальная сумма кредита на льготных условиях для приобретения или строительства недвижимости в субъектах с населением менее 1 млн человек составляет до ₽9 млн, а в субъектах, численность населения которых больше 1 млн человек, — ₽18 млн. Максимальная сумма кредита составляет ₽30 млн и ₽15 млн соответственно.

Чтобы претендовать на льготную ипотеку, ИТ-специалистам, живущим в городах-миллионниках, надо иметь зарплату ₽120 тыс. в месяц с учетом НДФЛ, всем остальным достаточно ₽70 тыс. Исключение — Москва, в которой требования к зарплате составляет ₽150 тыс. Требование к минимальному размеру заработной платы предъявляется к специалистам старше 36 лет.

Оператором программы льготной ипотеки является «Дом.РФ». На его сайте можно найти список банков, в которые можно обратиться. В рамках меры поддержки планируется выдать не менее 50 тыс. льготных ипотечных кредитов. На сегодняшний день выдано уже более 36 тыс. кредитов на сумму более ₽315 млрд, что составляет около 63% от общего кредитного лимита по программе, равного ₽500 млрд.