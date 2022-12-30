Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о планах поддержки ИТ-отрасли в 2023 г.

Рубеж 2022 и 2023 г. ознаменовался подведением итогов первого этапа работы индустриальных центров компетенций и центров развития общесистемного ПО, запущенной председателем правительства Михаилом Мишустиным в июне этого года. В результате компании-заказчики получат 23,5 млрд рублей грантовых средств на реализацию 46 проектов по развитию прикладного софта, а с разработчиками общесистемного ПО будут заключены спецсоглашения. Какие ИТ-компании получат статус системно значимых и как будут реализовываться проекты, не получившие грантовую поддержку, в интервью CNews рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

«К концу 2022 года мы вышли на 250 млрд рублей льготного кредитного портфеля»

CNews: Подводя итоги 2022 года, что вы видите главным результатом вашей работы в уходящем году? Что из задуманного не получилось осуществить?

Максим Паршин: Год был трудным, но Указ Президента №83 о поддержке ИТ-отрасли в начале марта 2022 г. дал новый импульс развитию индустрии в целом. Он был подготовлен фактически за одни сутки и в полной мере реализован.

Он содержал вопросы, связанные с льготным кредитованием ИТ-разработчиков под 3%, с предоставлением грантов, льготной ипотеки до 5% для ИТ-сотрудников. Документ также упростил доступ на наш рынок труда иностранных граждан и освободил от срочной службы ИТ-специалистов. Все направления были реализованы в этом году. Несмотря на то, что санкционная обстановка весьма непростая, ИТ-отрасль с честью прошла все испытания — при серьезной поддержке со стороны правительства.

К концу 2022 года мы вышли на 250 млрд рублей льготного кредитного портфеля. Займы выдаются как заказчикам российских решений, так и их разработчикам. По основной программе кредиты получили 145 проектов на общую сумму 75,5 млрд рублей, по программе кредитования системообразующих организаций – 16 компаний на сумму около 25 млрд. Выданы льготные кредиты и крупнейшим российским интернет-компаниям. Программа продолжает развиваться.

CNews: А с чем связан рост кредитного портфеля? Изначально говорилось о 54,5 млрд рублей…

Максим Паршин: Это востребованный инструмент, который позволяет привлечь льготные, но возвратные средства на цифровые проекты. Изначально программа кредитования была направлена на поддержку заказчиков российских решений, которые проводят цифровую трансформацию. Соответственно, банк понимает, что после цифровой трансформации эффективность бизнеса возрастет, и поэтому охотно дает кредит. А мы содействуем тому, чтобы ставка была ниже, деньги —дешевле.

Максим Паршин, замглавы Минцифры: Мы будем двигаться в направлении спецсоглашений между разработчиками и правительством

В 2022 году мы запустили кредитование для компаний, которые берут кредит на ИТ-разработку, создание или развитие новых продуктов. На старте мы сомневались, что продукт будет востребован, потому что зачастую у разработчиков нет достаточного залога для банков. Но мы увидели, что это направление тоже весьма востребовано — банки доверяют разработчикам, верят в рыночный успех цифровых продуктов и готовы их кредитовать.

CNews: Можете привести примеры таких крупных льготных кредитов?

Максим Паршин: В рамках этой меры поддержки были выданы миллиардные льготные кредиты отечественным аккредитованным компаниям, например, группе «Астра» (разработчику операционной системы Astra Linux), компании «Тензор» (создателю решений для бизнеса, включая продукт СБИС).

Мы будем развивать и масштабировать программу льготного кредитования

Льготный кредит получил также один из разработчиков игр — 400 млн рублей. Мы поддержали это решение, так как считаем игровое направление важной частью нашей ИТ-индустрии. Вообще кредит хорош тем, что банк никогда не поддержит проект, в который не верит, он берет на себя основную часть рисков и не будет поддерживать проект, который не «выстрелит». Это хорошая тенденция, мы будем развивать и масштабировать программу льготного кредитования.

В программе льготного кредитования выделены и другие направления — выдача заемных средств под ИТ-разработки для собственных целей компаний. Также активно развивается антикризисная программа по кредитованию системообразующих ИТ-организаций.

CNews: Уже подведены итоги по выдаче льготной ипотеки ИТ-специалистам?

Максим Паршин: Есть промежуточные итоги — в 2022 году будет выдано около 5,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 50 млрд рублей. Банки выдавали ипотеку по средней ставке около 4%.

CNews: Но при этом требования к аккредитации ИТ-компаний стали строже...

Максим Паршин: Тем не менее число аккредитованных компаний увеличивается достаточно большими темпами — ежемесячно мы выдаем порядка 600 аккредитаций. Даже несмотря на то, что требования стали намного более содержательными.

«Объем грантовой поддержки составил 23,5 млрд рублей»

CNews: Какие события в импортозамещении вам видятся ключевыми в уходящем году?

Максим Паршин: Весной Президент подписал Указ №166 о введении запрета на закупки иностранного ПО в организациях с критической информационной инфраструктурой. Сейчас запрещено покупать любое импортное ПО, за исключением отдельных случаев, которые проходят специальные процедуры согласования в профильных ведомствах и в Минцифры. В их рамках обосновывается жизненная необходимость этого ПО и абсолютное отсутствие российских аналогов.

Сейчас запрещено покупать любое импортное ПО на гособъектах КИИ

Но это тоже скоро закончится: с 1 января 2025 года вступает в силу запрет на использование зарубежного ПО на гособъектах КИИ. При этом в развитие указа разработан проект федерального закона, который, в случае его принятия, распространит похожие нормы на все объекты КИИ, независимо от того, государственные они или частные. Правительство получит право определять категории критических объектов. Сейчас принадлежность к классу КИИ определяет сам собственник, многие этого не делают в нарушение законодательства и вопреки здравому смыслу.

CNews: Как движется грантовая поддержка разработки российских ИТ-продуктов?

Максим Паршин: Из резервного фонда в дополнение к уже предусмотренному в бюджете был выделен большой объем финансирования ИТ-проектов через институты развития: фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Большая часть средств направлена на особо значимые проекты, которые были разработаны в результате деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК).

По этим институтам развития объем грантовой поддержки в 2022 году составляет 18,5 млрд рублей. Эти средства в настоящий момент зафиксированы в грантовых соглашениях и будут направлены на внедрение и доработку российских решений в сфере импортозамещения и импортоопережения. Всего 32 ИЦК за полгода работы отобрали 162 проекта, 46 из которых претендуют на грантовую поддержку: проект «Объединенной судостроительной корпорации» по доработке отечественной судостроительной САПР тяжелого класса, проект «Объединенной двигателестроительной корпорации» по доработке системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией, проект концерна «Калашников» по доработке единой системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе (PLM-система) и другие. С Нового года начинается их реализация — все решения приняты, грантовые соглашения подписаны, средства начинают поэтапно выделяться.

Это крупнейшая программа по развитию российского ПО. Гранты выделяются на проекты в критически важных направлениях. Заказчик получает грант, но все исключительные права на созданное решение остаются у разработчика. Важно то, что мы не финансируем коробочные продукты, готовые к внедрению — только те, что компания еще развивает. Внедряя у себя, заказчик верифицирует решение, подтверждая: это то, что ему нужно. Затем разработчик будет монетизировать его, реализуя на рынке другим заказчикам.

В то же время 108 проектов на 135 млрд рублей будут финансироваться за счет внебюджетных средств, собственных или заемных. Возможно, кого-то из них банки смогут поддержать льготным кредитом. Получается, собственных средств на финансирование проектов будет выделено в пять раз больше, чем грантовых.

К примеру, представители нефтегазовой и энергетической отрасли в рамках ИЦК приняли решение, что будут внедрять решения исключительно за счет собственных средств, без привлечения бюджетного финансирования. Тем не менее, эти проекты будут реализовываться и мониториться на тех же условиях, что и грантовые.

CNews: Как принималось решение, какие проекты поддержать грантами, а какие нет?

Максим Паршин: Предложение о форме поддержки каждого проекта и включении его в перечень особо значимых проектов принималось в ИЦК, куда входят только заказчики — там нет разработчиков, чиновников и экспертов. Работу ИЦК координируют руководители отраслевых комитетов в министерствах, которые курируют несколько ИЦК и верифицируют сделанный ими выбор. Финальные решения были приняты на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

До этого прошли две стратегические сессии у главы правительства Михаила Мишустина, на которых эти проекты обсуждались. Он запустил этот процесс в начале июня 2022 года, и лично его довел, отсмотрев несколько сотен проектов, которые ему были представлены.

Вообще в этой работе отбора и структурирования проектов участвовали несколько сотен человек —в постоянном режиме.

CNews: Есть ли важные проекты, которые остались без поддержки?

Максим Паршин: Работа была проведена действительно большая. Хочу поблагодарить всех, кто был вовлечен в процесс: сотрудников компаний-заказчиков, руководителей, разработчиков, госслужащих, экспертов, сотрудников институтов развития. Это беспрецедентный проект, который мы вместе только начали реализовывать. Это был только первый этап.

Напомню, что все ИЦК — это постоянно действующие структуры, они нужны не только для отбора проектов, но и для последующей их реализации. Сначала был построен ИТ-ландшафт экономики. Ведь по каждому направлению экономики пришлось согласовать перечень проблем, отсутствующих ИТ-решений и продуктов, которые поставляли только зарубежные вендоры.

Разными цветами обозначались области, где есть либо задел, либо уже зрелые решения, и где вообще ничего своего нет — таких серых зон меньше 10%. На основе этой карты отбирались проекты для поддержки. Российские решения в разной степени зрелости есть более чем в 90% случаев — это говорит о силе нашей ИТ-индустрии.

Карту готовили сами заказчики, мы эту картину верифицировали через разработчиков. Но между сторонами разработки и заказа всегда есть такой конструктивный конфликт: разработчики говорят, что их решение лучшее, а заказчики продолжают работать на импортном софте (некоторые — уже бесплатно) и не понимают, зачем им переходить на новое и непривычное. Понятно, что нет стимула перейти с привычного и качественного на что-то новое, да еще и заплатить за это.

Российские решения в разной степени зрелости есть более чем в 90% случаев — это говорит о силе нашей ИТ-индустрии

Но в рамках коммуникации, которую удалось организовать в ИЦК, получилось подготовить проекты и найти взаимопонимание между разработчиками и заказчиками с участием третьей стороны — институтов развития и органов власти, которые верифицировали эти альянсы.

Центры по развитию индустриального ПО занимаются решениями для специфических бизнес-процессов. Напомню, что были также сформированы Центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО: операционные системы, офисные приложения, средства защиты информации — всего 12 ЦКР. Кстати, в случае с общесистемным ПО решили не предоставлять гранты никому.

CNews: С чем связано такое решение?

Максим Паршин: В каждом из классов общесистемного ПО мы обнаружили как минимум 2–3 российских решения, успешно конкурирующих на рынке. Возникла дилемма — если предоставлять грант, то кому? Лидеру? Но он тогда станет еще сильнее и в конечном счете это отрицательно скажется на отрасли и конечных пользователях, приведет к деградации его продукта, так как догоняющие не смогут составить ему конкуренцию.

Дать грант второму, чтобы дотянулся до первого? Это тоже странно — ведь, наверное, есть объективные причины его отставания, возможно, продукт объективно проигрывает по функциональности, организации бизнес-процессов. Не менее странно поддерживать третьих или аутсайдеров. Так что на данным этапе мы решили гранты не выдавать.

«Мы будем сокращать объемы грантовой поддержки в пользу возвратных форм и негосударственных инвестиций»

CNews: Тогда как будет поддерживаться развитие общесистемного ПО?

Максим Паршин: Грант сейчас многим кажется самой понятной формой поддержки, подарком (в буквальном переводе). Но это не подарок, а самая тяжелая с точки зрения администрирования и ответственности мера. Ты должен доказать, что начал монетизировать решение, не менее половины суммы гранта должен заработать на рынке с помощью этого конкретного продукта... Риски довольно высокие, и если не выйдет, грант нужно вернуть. Не все могут это сделать, тогда это ЧП для бюджетного финансирования.

Мы будем отказываться в будущем от этой меры поддержки. Возможно, она останется в каких-то исключительных случаях. Большая работа ЦКР показала силу ИТ-отрасли: есть направления, которые и сами могут развиваться. Кроме того, многие разработчики говорят, что льготные кредиты — это хорошая мера поддержки, с банками удается найти взаимопонимание. На первый взгляд, кредит — не такая привлекательная мера, как грант, его надо отдавать, но это рабочий механизм. Многие проекты переформатировались под кредиты в итоге.

CNews: Получается, альтернатива грантам — льготное кредитование?

Максим Паршин: Льготное кредитование будет развиваться, плюс мы будем двигаться в направлении спецсоглашений между разработчиками и правительством . Это новая форма поддержки, в соглашениях будут учитываться требования к развитию продукта.

Минцифры выступает арбитром — требования должны быть максимально амбициозными, но реалистичными.

С одной стороны, мы поэтапно фиксируем в соглашении требования к продукту — когда именно появится та или иная функциональность. Разработчик финансирует разработку на собственные или привлеченные средства. Правительство же берет на себя ответственность в случае достижения целевого состояния продукта дать ему преференции, например, по госзакупкам. Это может быть правило «второй лишний», которое сейчас работает в ряде государственных программ: если на конкурс приходят два решения, одно из которых разработано в рамках соглашения с правительством системно значимой компанией, а другое — нет, то участвует только первое.

CNews: Это достаточный стимул для разработчиков, на ваш взгляд?

Максим Паршин: Это огромный стимул, сейчас находятся в проработке десятки таких соглашений.

CNews: Эта схема легла в основу только что принятой правительством дорожной карты «Новое общесистемное ПО»?

Максим Паршин: Она является одним из основных механизмов.

Дальше мы будем их активно реализовывать — тут работает формула «рынок в обмен на инвестиции». Мы обеспечим гарантированный спрос в тех областях, где государство имеет рычаги. Думаю, что любой банк под соглашение с правительством и статус системно значимой компании с большим удовольствием даст кредит, понимая, что сбыт гарантирован.

Тут работает формула «рынок в обмен на инвестиции»

В следующем году для фиксации этой схемы мы предлагаем внести изменения в Федеральный закон №149 «Об информации», чтобы зафиксировать статус системно значимой компании. Законопроект уже разработан и внесен в правительство.

На заседании президиума Правкомиссии по цифровому развитию Дмитрия Чернышенко были одобрены дорожные карты «Новое общесистемное программное обеспечение» и «Новое индустриальное программное обеспечение». Они становятся реальным инструментом развития отрасли и цифровизации экономики на основании российских решений. 29 декабря 2022 г. подписаны обновленные соглашения.

Важно, что все карты имеют открытый характер — будет постоянно расширяться список тех компаний, которые подписывают соглашения с правительством, и соответственно число их проектов.

CNews: А над чем дальше будут работать ИЦК и ЦКР?

Максим Паршин: Будут сопровождать проекты, принимать их и оценивать результаты, проводить содержательный анализ, а также готовить новые, ведь ИЦК — это, по сути, пул заказчиков, объединенных какой-то индустрией, сектором экономики. Они заинтересованы не только во внедрении решения у конкретного заказчика, но и в том, чтобы тиражировать и в других компаниях отрасли. Нужно, чтобы были учтены при разработке требования не одного заказчика, а многих.

«В 2023 году состоится переход на негосударственное инвестирование в ИТ»

CNews: Какие перспективы вы видите на следующий год?

Максим Паршин: Самое главное — это переход от государственного финансирования в ИТ к формам негосударственного инвестирования. Деньги у инвесторов есть. Важно сейчас выстроить форму финансирования, комфортную для инвесторов, разработчиков и заказчиков. От грантов мы будем постепенно отказываться и переходить к другим формам —спецсоглашениям, будем развивать формы венчурного, прямого финансирования, поддерживать выход на фондовый рынок высокотехнологичных ИТ-компаний.

Будем развивать залоговые инструменты, в частности, нематериальные активы в качестве ликвидного залога для банков — мы совместно с экспертами, с Центробанком сейчас над этим работаем. Этому будет посвящен следующий год.

Ведь ИТ-проекты— одни из наиболее интересных для инвесторов с точки зрения их перспектив на рынке. Важно создать правильные условия.

CNews: Какова судьба более тысячи проектов разработки, заявки на поддержку которых были поданы в РФРИТ вне работы ИЦК и ЦКР?

Максим Паршин: Поддержано будет 33 проекта по разработке, на них выделено более 2 млрд рублей. Нужно сказать, что за этот год на такие проекты РФРИТ выдал гранты на 3,5 млрд рублей. Это почти та же сумма, что была изначально заложена в бюджете, до того, как дополнительные средства из резервного фонда были выделены.

Всего же было подано 1 259 проектов, на которые требовалось 86,5 млрд рублей — это превышает все потенциально возможные лимиты. Они были разной степени готовности, так как мы максимально упростили вход на первый этап. В результате экспертной оценки было выбрано 592 проекта, соответствующих требованиям, которые прошли на второй этап и в целом также могли быть поддержаны.

Проекты имеют ценность не только для тех, кто их разработал, но и для рынка, с точки зрения инвесторов. В 2023 году мы вместе с РФРИТ организуем работу с инвесторами при согласии подавших заявки компаний — проведем питч-сессии, на которых можно будет обсудить условия негосударственных инвестиций.

РФРИТ многое сделал в этому году — смог обеспечить большую воронку на входе и отобрать действительно качественные проекты. Проекты уже получили формализованные экспертные оценки — это большая работа, которую обычно проводит инвестор и тратит на нее свои ресурсы.

Бюджетное финансирование в целом имеет серьезные ограничения. Это точно, например, не для игровой индустрии. Игры — важная часть ИТ-отрасли, но ее вряд ли можно развивать за счет прямого финансирования из федерального бюджета. Так, на одном из совещаний я недавно говорил: давайте исходить из того, что бюджетного финансирования не будет. Не то, чтобы денег нет, а просто потому, что это не самый правильный путь. Есть много игроков, которые хотят инвестировать в игровую индустрию.

«Каждую неделю в реестр российского ПО включаются десятки новых продуктов»

CNews: Какие изменения произошли или произойдут в ближайшее время в Реестре российского ПО?

Максим Паршин: Он развивается, ритмично работает экспертный совет, каждую неделю я подписываю приказ о включении нескольких десятков новых продуктов. Что уже сделано: запущен маркетплейс российского ПО russoft.ru, это маркетинговая надстройка над реестром российского ПО, и он набирает обороты. В настоящий момент на маркетплейсе представлено около 1 500 российских продуктов от почти что 800 компаний.

Что касается дальнейшего развития реестра — будут установлены дополнительные требования к определенным классам ПО. Это не значит, что продукты в реестре, которые им не соответствуют, будут исключены. Просто сам реестр сейчас — не про функциональность, а про «отечественность».

Дополнительные требования понадобились, потому что в реестре, например, уже несколько десятков российских операционных систем. Логика такая: сама ОС должна соответствовать определенным требованиям, в части, например, работы на российском аппаратном обеспечении. При этом прикладной софт должен работать, как минимум, на одной ОС, которая этим требованиям соответствует.

Проект изменений в Постановление N325 опубликован 21 ноября 2022 года, их прорабатывали в рамках ЦКР. Сейчас открыто обсуждается, насколько жесткими должны быть требования — нам важно найти в этом диалоге баланс. В любом случае, рынок затем уже рассудит, какой продукт ему нужен.

CNews: В маркетплейсе российского ПО появится маркировка о соответствии этим требованиям?

Максим Паршин: Возможно.

«Инвестиции в цифровую трансформацию госкомпаний в ближайшие три года превысят 800 млрд рублей»

CNews: Видите ли вы необходимость в существенных корректировках программ цифровой трансформации госкомпаний с учетом новых условий, в том числе возросших рисков информационной безопасности?

Максим Паршин: Требования к цифровой трансформации были изменены четыре месяца назад, их сделали жестче. Например, минимальный объем использования российского софта увеличен с 70% до 80%. Установлены требования и по инвестициям в цифровую трансформацию российских продуктов. Введены ограничения по инсорс-разработке (не более 30%) — компании стимулируют закупать решения на открытом рынке, а не разрабатывать внутри или закупать у своих дочерних предприятий.

Сейчас в активной фазе находится согласование и утверждение доработанных стратегий цифровизации 53 крупнейших российских госкомпаний, включение в них более амбициозных и жестких требований. Сейчас уже по утвержденным цифрам мы видим, что инвестиции в российские ИТ-решения в ближайшие три года превысят 800 млрд рублей только со стороны этих госкомпаний, из них более 600 — в российские решения из реестра.

Следующий шаг — распространение требований на их дочерние структуры и на региональный уровень. Работа в регионах уже запущена — региональные госкомпании также будут вовлечены в цифровую трансформацию.

CNews: Ограничение внутренней разработки повлияет на вывод госкомпаниями на рынок собственных ИТ-решений?

Максим Паршин: Мы приветствуем выход на рынок внутренних разработок. Если продукт сделан для собственных нужд госкомпании, но находит своего потребителя и вовне — это прекрасно.

Инсорс-разработка ограничена 30%, остальное госкомпании должны покупать у неаффилированных с ними организаций

Инсорс-разработка ограничена 30%, остальное госкомпании должны покупать у неаффилированных с ними организаций. Для госкомпаний это, может, и меняет привычный порядок, но все понимают, что это необходимо.

«Национальный репозиторий открытого кода не должен финансироваться за счет бюджета»

CNews: 1 ноября этого года должен был стартовать эксперимент по созданию национального хранилища ПО с открытым исходным кодом, своеобразного русского GitHub. Что делается уже сейчас?

Максим Паршин: Эксперимент запущен, в ближайшее время мы начнем публикацию под открытой лицензией отдельных решений, созданных на бюджетные средства.

Сейчас решаются организационные вопросы, связанные с поиском негосударственного финансирования репозитория. В нашем понимании создание общедоступного национального репозитория не должно напрямую финансироваться из бюджета. Мы близки к пониманию того, как это будет сделано, и проанонсируем отдельно.

CNews: Получил ли какое-либо развитие проект стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 года, который был разработан экспертным сообществом с подачи Минцифры?

Максим Паршин: Мнения разделились, пока нет решения, должно ли государство в той или иной ипостаси утверждать эту стратегию. В каких-то странах это делается, есть госстратегии развития открытого софта, в других же есть сильное сообщество, которое само договаривается.

Возможно, в документы стратегического планирования будут подгружены какие-то нормы использования open source в тех областях, где это касается государства. Но, наверное, сама стратегия развития open source должна утверждаться сообществом. Хотя это дискуссия, опять же, к ней можно вернуться.

CNews: На текущий момент есть механизм сбора предложений участников рынка?

Максим Паршин: Создана АНО «Открытый код», учредители которой — крупнейшие игроки ИТ-рынка. Организация открыта к принятию новых членов, это хорошая площадка для обсуждений такого рода.

«Потребность в кадрах действительно велика»

CNews: В этом году существенно расширилась зона вашей ответственности в Минцифры. Плюс к федеральному проекту «Цифровые технологии», который вы курируете уже несколько лет, добавились два новых федеральных проекта по кадрам для ИТ. В связи с этим вопрос – как идет работа по подготовке и восполнению резерва ИТ-специалистов? Что делает министерство?

Максим Паршин: Финансирование есть, проекты будут развиваться. Речь о том, чтобы закрыть все потребности отрасли. Начиная со школьников, студентов — это обучение школьников 8–11 классов актуальным языкам программирования, студентов на «цифровых кафедрах», где происходит дополнительная подготовка «неИТ-шников», контрольные цифры приема по ИТ-специальностям. И заканчивая теми, кто решил поменять профессию на цифровую в зрелом возрасте. Это — отдельный большой разговор.

Потребность в кадрах действительно велика, и важно, чтобы работа велась системно. Она идет последние 1,5 года, сейчас будем придавать ей дополнительный импульс.

CNews: В этом году вас избрали президентом Федерации спортивного программирования. Как это коррелирует с вашей основной работой?

Максим Паршин: Напрямую. Ведь это про ИТ, вовлечение широкого круга лиц в профессиональную ИТ-деятельность через соревновательную мотивацию. Такие состязания в мире проводятся уже 40 лет, в России мы организовали чемпионат мира ICPC год назад. Спортивное программирование уже признано видом спорта, создана Федерация, создаются региональные — за них отвечает не только Минцифры, но и Минспорта.

И это действительно спорт, в котором есть и соревнования, и подготовка, и разряды. Кроме того, если ты успешен в спортивном программировании, это показатель профессиональной квалификации для работодателя. Так что этот вид спорта может стать одним из самых массовых в России.

У нас уже есть олимпиады по спортивному программированию для детей. В целом соревнования включают две основные дисциплины. Первая — алгоритмическое программирование, когда нужно решить за ограниченное время как можно больше задач разной сложности, как правило в составе команды. Вторая — это хакатон, создание продуктов. Есть различные варианты: индивидуальные и групповые зачеты, между собой могут соревноваться корпоративные команды.