Как предприятию получить ₽700 млн на внедрение особо значимого проекта

Компании вне зависимости от степени инновационности своей деятельности могут претендовать на грантовую поддержку по национальному проекту «Цифровая экономика». Конкурсный отбор Фонд «Сколково» проводит на ежегодной основе. В ноябре 2022 г. правительство установило приоритетный порядок поддержки особо значимых проектов, максимальный размер гранта для которых составит ₽700 млн и может закрыть до 80% расходов по проекту.

Что такое особо значимый проект

Особо значимый проект (ОЗП) 一 это проект, направленный на замещение зарубежного ПО российскими решениями. Для формирования перечня ОЗП были созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК), состоящие из представителей компаний-лидеров рынка. ИЦК формируют перечень проектов, которые в дальнейшем рассматривают и согласуют отраслевые комитеты. После утверждения президиумом правкомиссии, эти проекты подаются на грантовые конкурсы.

Требования к проекту 一 кандидату на статус ОЗП: проект направлен на создание индустриально значимого продукта; готовая система сможет заместить импортный аналог; уровень готовности технологии должен быть не ниже пятого, то есть проект должен находиться на стадии проверки основных компонентов в реальных условиях; планируемый срок реализации ОЗП составляет от 6 до 36 месяцев включительно с даты запуска проекта.

Результатом реализации ОЗП должно стать введение решения в промышленную эксплуатацию, достижение девятого уровня готовности технологии, достижение значений целевых показателей реализации проекта, а также включение решения в реестр российских программ и/или реестр российской радиоэлектронной продукции.

Как получить грант

Получить грант на ОЗП Фонда «Сколково» может только предприятие-заказчик. Важно отметить, что заявитель отчитывается о выполнении плана мероприятий и достижении показателей по итогам каждого этапа проекта.

Как пройти процедуру отбора ОЗП, получить грант и завершить проект: Заявитель подает документацию по проекту в индустриальный центр компетенций. Проект оценивается в центре на предмет его значимости для индустрии. Если проект признан значимым, его включают в предварительный перечень ОЗП, сформированный индустриальными центрами компетенций. Статус ОЗП для проекта утверждает президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Утвержденные комиссией ОЗП проходят грантовые конкурсы Фонда «Сколково» или РФРИТ. ОЗП 一 победители конкурса «Сколково» и РФРИТ получают гранты по нацпроекту «Цифровая экономика». Оператор ОЗП регулярно отчитывается о ходе проекта перед «Сколково» или РФРИТ. Результатом ОЗП должен стать ввод системы в промышленную эксплуатацию, то есть решение должно достигнуть 9 уровня технологической зрелости. При этом решение должно быть включено в единый реестр российских программ и/или единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Или получатель гранта обязуется включить решение в реестр, когда завершится пилотный проект.

«Фонд предоставляет компаниям, реализующим особо значимые проекты, грантовую поддержку в приоритетном порядке. Поддержка предоставляется на конкурсной основе, но акцент в оценке проектов смещается на подтвержденную значимость проекта для отрасли», 一 поясняет Екатерина Столбова, руководитель проектного офиса оператора отраслевых проектов «Цифровой экономики» Фонда «Сколково».

Гранты на ИКТ-проекты по нацпроекту «Цифровая экономика»

В 2022 г. на поддержку проектов Фондом «Сколково» выделено ₽2,4 млрд, размер грантов на ОЗП может доходить до ₽700 млн.

В этом году в связи с турбулентностью в экономике условия предоставления поддержки пересматривались дважды, рассказывает Екатерина Столбова. «С начала 2022 г. максимальный размер гранта был увеличен с ₽120 млн до ₽700 млн, а доля софинансирования со стороны бизнеса сократилась с 50% до 20%. Это стало дополнительным стимулом для компаний обращаться за государственной поддержкой, предлагая к реализации проекты по переходу на российские цифровые решения», 一 заключает она.■