Как предприятию получить ₽700 млн на внедрение особо значимого проекта
Компании вне зависимости от степени инновационности своей деятельности могут претендовать на грантовую поддержку по национальному проекту «Цифровая экономика». Конкурсный отбор Фонд «Сколково» проводит на ежегодной основе. В ноябре 2022 г. правительство установило приоритетный порядок поддержки особо значимых проектов, максимальный размер гранта для которых составит ₽700 млн и может закрыть до 80% расходов по проекту.
Что такое особо значимый проект
Особо значимый проект (ОЗП) 一 это проект, направленный на замещение зарубежного ПО российскими решениями. Для формирования перечня ОЗП были созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК), состоящие из представителей компаний-лидеров рынка. ИЦК формируют перечень проектов, которые в дальнейшем рассматривают и согласуют отраслевые комитеты. После утверждения президиумом правкомиссии, эти проекты подаются на грантовые конкурсы.
Результатом реализации ОЗП должно стать введение решения в промышленную эксплуатацию, достижение девятого уровня готовности технологии, достижение значений целевых показателей реализации проекта, а также включение решения в реестр российских программ и/или реестр российской радиоэлектронной продукции.
Как получить грант
Получить грант на ОЗП Фонда «Сколково» может только предприятие-заказчик. Важно отметить, что заявитель отчитывается о выполнении плана мероприятий и достижении показателей по итогам каждого этапа проекта.
«Фонд предоставляет компаниям, реализующим особо значимые проекты, грантовую поддержку в приоритетном порядке. Поддержка предоставляется на конкурсной основе, но акцент в оценке проектов смещается на подтвержденную значимость проекта для отрасли», 一 поясняет Екатерина Столбова, руководитель проектного офиса оператора отраслевых проектов «Цифровой экономики» Фонда «Сколково».
Гранты на ИКТ-проекты по нацпроекту «Цифровая экономика»
В 2022 г. на поддержку проектов Фондом «Сколково» выделено ₽2,4 млрд, размер грантов на ОЗП может доходить до ₽700 млн.
В этом году в связи с турбулентностью в экономике условия предоставления поддержки пересматривались дважды, рассказывает Екатерина Столбова. «С начала 2022 г. максимальный размер гранта был увеличен с ₽120 млн до ₽700 млн, а доля софинансирования со стороны бизнеса сократилась с 50% до 20%. Это стало дополнительным стимулом для компаний обращаться за государственной поддержкой, предлагая к реализации проекты по переходу на российские цифровые решения», 一 заключает она.■