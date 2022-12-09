ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг
Новая мера поддержки РФРИТ по продвижению российского ПО в интернете вызвала интерес ИТ-компаний. По первым итогам реализации в фонд поступило более 400 заявок-уведомлений о намерении воспользоваться этим инструментом. В 2023 году в планах фонда профинансировать 1 тыс. заявок на продвижение. На реализацию программы выделено ₽1,4 млрд. О том, кто может получить грант и что для этого надо сделать, в материале CNews.
Кто может получить грант
Помимо грантов на разработку и внедрение ИТ-решений по национальному проекту «Цифровая экономика», российские ИТ-компании могут получить компенсацию расходов на маркетинговое продвижение своих продуктов и услуг в интернете. Программа поддержки продвижения российских продуктов стартовала в июле 2022 г. Участвовать в ней могут правообладатели продуктов, включенных в реестр российского ПО, и поставщики ИТ-услуг.
Где можно разместить рекламу
Получить компенсацию можно не на создание контента, а на размещение рекламы. Это может быть баннерная, текстовая, таргетированная, контекстная реклама, видео- и аудиореклама.
Она должна быть размещена на аккредитованных площадках. В настоящий момент это 11 ведущих российских интернет-ресурсов: «Яндекс», «ВКонтакте», myTarget, «Иви.ру», CNews, TAdviser, «Ведомости», IT World, ComNews, РБК, «Эксперт». Также можно воспользоваться услугами 22 агентств по интернет-маркетингу.
«У нас есть возможность предоставлять грант на продвижение продуктов в сети Интернет российским ИТ-компаниям из внебюджетного источника, и в этом году мы увидим метрики, как это работает на внутреннем рынке. Запрос у компаний на такой формат продвижения продуктов большой, в том числе и с экспортными амбициями. В этой программе есть маркетинговые агентства, ключевые интернет-площадки, которые размещают таргетированную и контекстную рекламу об ИТ-продуктах», – говорит Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ.
Как получить компенсацию
Для того, чтобы получить компенсацию, надо:
- подать уведомление о намерении участвовать в программе, заполнив специальную форму,
- провести рекламную кампании на аккредитованной площадке,
- подать отчет о проведенной рекламной кампании через портал госуслуг или через аккредитованное агентство по интернет-маркетингу,
- эксперты рассмотрят заявку в течение 30 дней, и если комиссия вынесет положительное решение, расходы возместят.
Как в случае с грантами на разработку, доработку или внедрение ИТ-решения по нацпроекту «Цифровая экономика», грантовая поддержка по программе продвижения отечественного ПО в интернете покрывает до 80% расходов.
РФРИТ также организованы обучающие вебинары, в ходе которых можно ознакомиться с лучшими практиками проведения рекламных кампаний, научиться выбирать оптимальные инструменты продвижения, настраивать контекстную и таргетированную рекламу. «По сути, ценность программы не столько в гранте на продвижение в сети интернет — мы учим вместе с партнерами компании упаковывать продукт, продавать его, настраивать свою маркетинговую кампанию», — говорит Александр Павлов.
На сегодняшний день уже 30 ИТ-компаний компенсировали свои расходы на продвижение своих продуктов на сумму ₽ 15,6 млн. По первым итогам реализации в фонд поступило 430 заявок-уведомлений о намерении воспользоваться этим инструментом, 67 компаний подали заявки на возмещение маркетинговых расходов.
К сентябрю 2023 г. участниками программы могут стать более 500 российских ИТ-компаний. Многие из них пройдут обучение и прокачают свои навыки в маркетинге. По итогам программы будет сформирована готовая модель программы с потенциалом масштабирования на рынки дружественных стран. Мера в том числе доступна компаниям, которые ранее получили грантовую поддержку по нацпроекту «Цифровая экономика».