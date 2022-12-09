ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг

Новая мера поддержки РФРИТ по продвижению российского ПО в интернете вызвала интерес ИТ-компаний. По первым итогам реализации в фонд поступило более 400 заявок-уведомлений о намерении воспользоваться этим инструментом. В 2023 году в планах фонда профинансировать 1 тыс. заявок на продвижение. На реализацию программы выделено ₽1,4 млрд. О том, кто может получить грант и что для этого надо сделать, в материале CNews.

Кто может получить грант

Помимо грантов на разработку и внедрение ИТ-решений по национальному проекту «Цифровая экономика», российские ИТ-компании могут получить компенсацию расходов на маркетинговое продвижение своих продуктов и услуг в интернете. Программа поддержки продвижения российских продуктов стартовала в июле 2022 г. Участвовать в ней могут правообладатели продуктов, включенных в реестр российского ПО, и поставщики ИТ-услуг.

Условия получения гранта: 12 июля 2022 г. — старт рекламной кампании,

от 3 до 6 мес. — срок рекламной кампании,

От ₽100 тыс. до ₽1 млн — сумма гранта,

до 80% — объем софинансирования.

Где можно разместить рекламу

Получить компенсацию можно не на создание контента, а на размещение рекламы. Это может быть баннерная, текстовая, таргетированная, контекстная реклама, видео- и аудиореклама.

Татьяна Новикова директор по PR и маркетингу компании «СерчИнформ» Появление такого инструмента, как маркетинговое продвижение от РФРИТ, совпало с нашими планами по реализации охватных ярких спецпроектов в СМИ в 2022 году. С помощью гранта мы смогли провести рекламную кампанию своих продуктов и услуг более широко. Сейчас это необходимо — рынок ИТ и ИБ перестраивается, нам важно успеть донести информацию о себе до всех заказчиков, которые замещают иностранные решения или с нуля выстраивают защиту в организации.

Она должна быть размещена на аккредитованных площадках. В настоящий момент это 11 ведущих российских интернет-ресурсов: «Яндекс», «ВКонтакте», myTarget, «Иви.ру», CNews, TAdviser, «Ведомости», IT World, ComNews, РБК, «Эксперт». Также можно воспользоваться услугами 22 агентств по интернет-маркетингу.

«У нас есть возможность предоставлять грант на продвижение продуктов в сети Интернет российским ИТ-компаниям из внебюджетного источника, и в этом году мы увидим метрики, как это работает на внутреннем рынке. Запрос у компаний на такой формат продвижения продуктов большой, в том числе и с экспортными амбициями. В этой программе есть маркетинговые агентства, ключевые интернет-площадки, которые размещают таргетированную и контекстную рекламу об ИТ-продуктах», – говорит Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ.

Как получить компенсацию

Для того, чтобы получить компенсацию, надо:

подать уведомление о намерении участвовать в программе, заполнив специальную форму ,

, провести рекламную кампании на аккредитованной площадке ,

, подать отчет о проведенной рекламной кампании через портал госуслуг или через аккредитованное агентство по интернет-маркетингу,

по интернет-маркетингу, эксперты рассмотрят заявку в течение 30 дней, и если комиссия вынесет положительное решение, расходы возместят.

Как в случае с грантами на разработку, доработку или внедрение ИТ-решения по нацпроекту «Цифровая экономика», грантовая поддержка по программе продвижения отечественного ПО в интернете покрывает до 80% расходов.

РФРИТ также организованы обучающие вебинары, в ходе которых можно ознакомиться с лучшими практиками проведения рекламных кампаний, научиться выбирать оптимальные инструменты продвижения, настраивать контекстную и таргетированную рекламу. «По сути, ценность программы не столько в гранте на продвижение в сети интернет — мы учим вместе с партнерами компании упаковывать продукт, продавать его, настраивать свою маркетинговую кампанию», — говорит Александр Павлов.

Александр Баранов директор по бренду и корпоративным коммуникациям Nexign С помощью гранта РФРИТ на продвижение ПО мы смогли сделать больше, чем потенциально могли бы за счет собственных инвестиций. У нас появилась возможность рассказать про сильные стороны разработанных нами продуктов более широкой аудитории и привлечь новых клиентов. В рамках программы выбраны топовые российские площадки, размещение на которых помогает значительно увеличить количество переходов на сайт, длительность сеанса и, самое главное, приводит к росту заявок на наши решения. Мы положительно оцениваем взаимодействие с РФРИТ и будем стремиться расширять сотрудничество.

На сегодняшний день уже 30 ИТ-компаний компенсировали свои расходы на продвижение своих продуктов на сумму ₽ 15,6 млн. По первым итогам реализации в фонд поступило 430 заявок-уведомлений о намерении воспользоваться этим инструментом, 67 компаний подали заявки на возмещение маркетинговых расходов.

К сентябрю 2023 г. участниками программы могут стать более 500 российских ИТ-компаний. Многие из них пройдут обучение и прокачают свои навыки в маркетинге. По итогам программы будет сформирована готовая модель программы с потенциалом масштабирования на рынки дружественных стран. Мера в том числе доступна компаниям, которые ранее получили грантовую поддержку по нацпроекту «Цифровая экономика».