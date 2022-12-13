Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена

Государство предпринимает усилия по стимулированию развития ИТ-отрасли. Особое внимание приковано к поддержке разработчиков и заказчиков отечественных ИТ-решений. CNews ознакомился с результатами реализации грантовых программ и оценил их перспективы на ближайшие годы.

Где получить грант на разработку или внедрение ПО

Сегодня по нацпроекту «Цифровая экономика» российский бизнес может получить гранты на всех этапах, что позволяет запускать новые решения и масштабировать перспективные проекты. Грантовую поддержку от имени государства осуществляют три оператора: Фонд содействия инновациям (ФСИ), Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд «Сколково».■

Гранты выдаются по результатам конкурсного отбора. Важным условием является привлечение внебюджетного софинансирования для реализации проекта.

Кто получил гранты

В 2019-2022 гг. РФРИТ поддержал более 130 проектов на сумму ₽10,4 млрд. Гранты получили российские разработчики самых разных решений. Например, «Базальт СПО» при поддержке фонда доработал линейку ОС «Альт» групповыми политиками Active Directory и инструментами администрирования, совместимыми с Microsoft Activе Directory. «ЦРТ Инновации» занялись развитием программного комплекса мультимодальной биометрической аутентификации VoiceKey.Platform. «Логика бизнеса» разработала ПО для автоматизации процессов договорных отношений между контрагентами с использованием технологии распределенных реестров.

Среди получателей грантов РФРИТ также проекты по внедрению цифровых технологий. Например, корпорация «Пермские моторы» внедрила информационную систему «Диспетчер», что позволило отслеживать состояние всего оборудования, выявлять проблемы и вовремя проводить сервисное обслуживание. На предприятии «Кузбассразрезуголь», которое специализируется на добыче каменного угля открытым способом, внедрена автоматизированная система управления, что привело к увеличению производительности на 4 %. В 2022 г. завершился проект «Роббо» по внедрению платформы Varwin Robotics для массового создания мультимедийных интерактивных онлайн-курсов по робототехнике на основе VR-технологий.

Грантовой поддержкой внедрения новых, ранее коммерчески не использовавшихся цифровых разработок по национальному проекту «Цифровая экономика» также занимается Фонд «Сколково».■ Получатели меры поддержки – компании-заказчики российских ИТ-решений – определяются по итогам конкурсного отбора. Среди заказчиков встречаются как промышленные предприятия, желающие повысить эффективность производства, так и предприятия в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства.

Благодаря грантовой поддержке реализованы проект создания в «Открытой клинике» системы интеллектуального распознавания рентгенологических снимков, проект Сеченовского университета, который внедрил у себя VR-систему, позволяющую в виртуальном формате обучать студентов-медиков диагностике и лечению особо опасных инфекций, совместный проект «Почты России» и «Яндекс.Технологии» по применению роботов-курьеров для гиперлокальной доставки почтовых отправлений.

В этом году условия предоставления поддержки пересматривались дважды. Весной размер гранта по нацпроекту «Цифровая экономика» вырос со ₽120 млн до ₽300 млн, объем обязательного внебюджетного софинансирования сократился с 50% до 20%. В ноябре правительство снова увеличило размер грантов — до ₽700 млн, но для особо значимых проектов (ОЗП), которые направлены на устранение рисков и последствий санкций и замещение зарубежного ПО. «Реализация этой стратегии позволит в сжатые сроки обеспечить переход российских предприятий с использования зарубежного ПО на отечественное и придаст стимул развитию таких ИТ-решений», — рассказывает Екатерина Столбова, руководитель проектного офиса Фонда «Сколково».■

Максут Шадаев глава Минцифры России Одним из условий предоставления грантовой поддержки было то, что заказчик привлекает неаффилированную с собой ИТ-компанию, которая выступает разработчиком, интегратором, внедренцем соответствующего продукта. Права на продукт при этом остаются у ИТ-компании. Разработчик фактически получает пилотное внедрение, сохраняет за собой права на продукт и дальше может продвигать его, предлагать другим заказчикам.

Поддержку ФСИ в 2019-2022 гг. получили около 650 проектов на общую сумму ₽8 млрд. В списке самых интересных — устройство распознавания речи для глухих и слепоглухих «Чарли» от компании «Сенсор-Тех», программный комплекс повышения продуктивности работы распределенных команд на основе искусственного интеллекта и анализа мультимодальных данных Team.me от «Лаборатории Знаний», многокомпонентная интеграционная платформа для построения композитных приложений с возможностью событийного взаимодействия, управления нормативно-справочной информацией, хранения данных для аналитической обработки и последующего использования в системах принятия решений для предприятий различного уровня от «Датареон».

Поддержка малого и среднего бизнеса

В РФРИТ также действует эффективная программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса (МСП), в ходе которой компании могут приобрести российское ПО за половину стоимости. Государство компенсирует расходы производителям софта. В 2022 г. на эти цели было выделено ₽1,8 млрд.

Более 200 тыс. субъектов МСП получили возможность выбрать необходимые им программные продукты, представленные 58 отечественными разработчиками. В результате было приобретено более 600 тыс. лицензий, а компаниям удалось сэкономить в общей сложности ₽1,8 млрд. Пользуются спросом многофункциональные продукты: CRM, ERP, FSM-системы – от классических service desk решений до продуктов, которые могут упрощать работу на всех этапах ведения бизнеса и предоставлять менеджменту аналитику.

Будущее грантовой поддержки

В ближайшие годы поддержка разработки и внедрения российского ПО по национальному проекту «Цифровая экономика» будет продолжена. В июне 2022 г. по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в России началось создание индустриальных центров компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК) и центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР). На настоящий момент организовано 35 ИЦК и 10 ЦКР.

В июле 2022 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил , что на софинансирование разработки суверенных цифровых решений будет выделено ₽37,1 млрд до 2024 г. Доля софинансирования по каждому проекту будет достигать 80%.

По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, в рамках ИЦК уже рассмотрено 230 проектов, из которых 162 одобрены, а в рамках ЦКР — 105 проектов, из которых одобрили 35. Проекты, одобренные по программе грантовой поддержки, уже до конца 2022 г. получат средства от РФРИТ и Фонда «Сколково».■