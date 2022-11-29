Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ

Российская экономика остро нуждается в ИТ-специалистах. Стране не хватает около 1 млн ИТ-шников. До недавнего времени, с учетом мощности отечественной системы высшего образования, срок ликвидации этого дефицита оценивался в 10-12 лет. Однако комплекс мер и инструментов национального проекта «Цифровая экономика» позволяет ускорить развитие кадрового потенциала.

Что происходит на рынке труда

В феврале 2021 г. Минцифры сообщило , что стране не хватает от 500 тыс. до 1 млн ИТ-специалистов. Одна из причин — нехватка бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах: по состоянию на начало 2021 г. их насчитывалось 80 тыс. Немаловажный фактор — «демографическая яма» на рынке труда, связанная с резким спадом рождаемости в 90-е годы.

Дополнительные сложности создает начавшийся в 2022 г. отток ИТ-специалистов из России. В марте 2022 г. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) оценила число покинувших страну ИТ-шников в 50-70 тыс. человек, однако в конце мая 2022 г. появилась информация, что 85% из них вернулись.

К сентябрю 2022 г. количество вакансий в сфере информационных технологий, по данным HeadHunter, упало на четверть по сравнению с январем 2022 г. Одновременно почти на 55% выросло число резюме. Однако это не значит, что проблема дефицита ИТ-специалистов решена. По мнению экспертов, сокращение числа вакансий вызвано тем, что компаниям удалось частично закрыть потребность за счет сотрудников ушедших с российского рынка вендоров.

Откуда взять ИТ-кадры

Простой арифметический расчет показывает, что при сохранении нынешних темпов подготовки ИТ-специалистов в вузах для ликвидации их дефицита может потребоваться 10-12 лет. Сократить сроки решения этой задачи призван комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика» .

Одна из эффективных форм поддержки — увеличение числа бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах до 120 тыс. к 2024 г. Помимо прочего, государство уделяет большое внимание ранней профориентации молодежи. Учащиеся 8–11-х классов могут бесплатно пройти ИТ-курсы по проекту «Код будущего» . На курсах подростки освоят востребованные языки программирования: Python, Java, C++, C#, PHP и другие. Полученные знания пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участия в олимпиадах и хакатонах. Россиянам от 16 лет и до пенсионного возраста государство предлагает переквалифицироваться или повысить свои компетенции в ИТ по проекту «Цифровые профессии».

Кто получает цифровые профессии Новые цифровые навыки нужны людям всех возрастов 16-30 лет 31-44 года старше 45 лет

По условиям проекта, получить дополнительное образование в сфере информационных технологий можно со скидкой от 50 до 100%. Обучение доступно как новичкам, так и продвинутым специалистам, желающим повысить свою квалификацию или сменить профессиональную сферу.

Кто получает цифровые профессии Получить новую цифровую профессию стремятся преимущественно мужчины с высшим образованием Мужчины Женщины Высшее образование Среднее профессиональное образование

Как получить цифровую профессию

Освоить новую цифровую специальность могут граждане любого российского региона с совершенно разным уровнем подготовки в сфере ИТ.

Для участия необходимо соответствовать одной из льготных категорий. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Требования к обучающимся Возраст от 16 лет до выхода на пенсию по старости.

Среднее профессиональное или высшее образование, студенты.

Соответствие одной из льготных категорий: инвалиды, безработные, студенты, бюджетники, имеющие детей до 3 лет, с низким уровнем дохода.

На сегодняшний день предлагается более 130 образовательных курсов, в том числе 61 курс по программированию, 3 курса по мобильной разработке, 14 курсов по дизайну, 22 курса по аналитике, 2 курса по искусственному интеллекту и т.д. Их стоимость начинается от ₽20 тыс.

Обучение проходит на базе крупнейших вузов и образовательных платформ , таких как «Нетология», «Яндекс», Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Университет ИТМО, Университет Иннополис, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СберУниверситет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Skypro, Центр образовательных компетенций НТИ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Академия «АйТи», «1Т спринт», «Мобильное электронное образование», «1С-Образование», Многопрофильный центр квалификации «Цель», Университет «Синергия», «ИнфоТеКС».

«В связи с оттоком специалистов с российского рынка выходит так, что новичков, пришедших в компании, порой некому обучать, так как специалисты среднего и высшего звена уехали. Поэтому наша задача сейчас выпустить на рынок таких специалистов, которые сразу смогут начать работать без продолжительного менторства со стороны старших коллег. Свои услуги мы предоставляем максимально широким слоям населения, в том числе благодаря участию в федеральном проекте нацпроекта «Цифровая экономика» , — говорит Валентина Куренкова, GR-директор компании «Нетология».

«ИТ — это такая профессия, в которой нельзя переставать учиться и развиваться, потому что языки меняются, средства программирования меняются, постоянно возникают какие-то новые возможности», – продолжает Валерия Миненкова, директор по персоналу ГК «Цифра».

Как получение цифровой профессии повлияло на жизнь слушателей 44% Продолжают учиться в новой образовательной траектории для дальнейшей смены профессии 42% Применяют новые знания и навыки на текущей работе 36% Актуализировали портфолио и резюме 15% Нашли единомышленников 13% Повысили уровень дохода 12% Поменяли место работы 9% Сменили профессию на ту, по которой проходило обучение 8% Начали разработку нового продукта или проекта 1% Создали стартап

Задать вопросы об обучении на курсе или выборе профессии можно на вебинарах — запись на них также открыта на портале госуслуг .

Топ-5 целей получения цифровой профессии 60% Смена сферы профессиональной области 46% Смена места работы 46% Получение навыков и знаний для профессионального роста в текущей специальности 43% Повышение конкурентоспособности и усиление портфолио 37% Для расширения кругозора

Цифровые кафедры в вузах

Еще одна мера, направленная на сокращение дефицита ИТ-специалистов, — создание цифровых кафедр в российских вузах. В 2022 г. такие кафедры запустили более 100 учебных заведений.

Максут Шадаев глава Минцифры Наша позиция в том, что сейчас получение любой профессии не может быть оторвано от обучения основным и продвинутым цифровым навыкам в этой отрасли. Будь ты агротехник или авиаинженер, в твоей программе обучения значимую часть должен занимать модуль цифровых компетенций. С Минобрнауки мы реализуем программу «Приоритет-2030». Отобраны 114 вузов, которые обязаны внедрить у себя модули дополнительного обучения. Они получили название «цифровые кафедры». Это возможность получить дополнительное образование к своей основной специальности, связанное с «цифрой». Больше ста вузов такие программы на сегодня реализуют. Сейчас идет дискуссия. Большая часть вузов реализуют такие программы в режиме дополнительного образования. Но есть мнение, что это должно быть обязательным и встроено в основную программу обучения. Следующий ключевой вопрос: кто будет учить? Преподавателей мало, тех, кто может и умеет рассказывать про искусственный интеллект в растениеводстве — их вообще единицы. И мы не можем учить, если у нас таких преподавателей нет. До конца года при участии индустриальных центров компетенций и развития системных решений мы закрепим за вузами и отраслевые, и общесистемные компании — чтобы была какая-то система их участия в процессе подготовки. Сейчас обсуждаем, как этот процесс построить. Мы не хотели бы делать его, с одной стороны, обязательным, с другой стороны, понимаем, что ИТ-компании нужно подтолкнуть. Ведь это их зона ответственности и социальные обязательства — обеспечить выпуск кадров, которые соответствуют потребностям экономики сейчас.

Проект направлен на две категории студентов: тех, кто учится по специальностям и направлениям подготовки, которые не относятся к ИТ-сфере, и тех, кто уже проходит обучение по ИТ-направлению. Обучение в вузах по всей стране уже стартовало по 490 образовательным программам, в том числе, разработка цифровых продуктов, веб-приложений, аналитика данных и многие другие.

«Мы считаем, что погружение в область ИТ позволяет расширить компетенции специалистов всех направлений, готовит ребят работать в междисциплинарных командах по созданию новых ИТ-продуктов или анализу данных, хорошо ориентироваться и управлять ИТ на корпоративном уровне, применять знания алгоритмов и обработки данных для продвижения продуктов и услуг в медиа и соцсетях», — говорит Евгений Погребняк, декан факультета финансовой экономики и руководитель цифровой кафедры МГИМО.

>110 тыс. студентов пройдут обучение на цифровых кафедрах в 2022 г. >385 тыс. студентов закончат цифровые кафедры в 2025 г. >900 тыс. студентов станут выпускниками цифровых кафедр в 2030 г.

Эксперты отмечают, что отрасль демонстрирует постоянный и динамичный рост. Существующие профстандарты и привычное восприятие ИТ-профессий трансформируются под воздействием бурно меняющейся окружающей среды. К специалистам предъявляются все новые требования. Возрастает роль знаний из гуманитарных областей, и увеличивается спрос на широкий перечень soft skills. Например, растет спрос на менеджерские, маркетинговые, учетные и финансовые знания и навыки у ИТ-сотрудников.

«Если говорить именно про продуктовое направление всех ИТ-проектов, то там многое связанно с маркетингом, с рекламой. В последние годы таких специалистов тоже стали относить к ИТ. Успешность ИТ-продукта так или иначе связана с его продвижением. Менеджер, специалист по контекстной рекламе, таргетолог, оптимизатор, даже бывает, что и маркетолог, — это те специальности, которые к ИТ причисляются. И они тоже нужны, важны», – отмечает Сергей Бражник, директор по развитию образования компании «Яндекс».

«Наша задача — разработать программу, выпускники которой смогу полноценно использовать полученные знания и навыки применительно к своей основной специальности. Так, на курсе «Анализ данных на Python и базы данных (SQL)» студенты получат понимание основ программирования алгоритмов ML (Machine Learning) с использованием языка Python, познакомятся с кейсами применения нейросетей с возможностью настройки их работы, а также освоят ряд компетенций в области управления современными реляционными базами данных», — объясняет Павел Голосов, декан факультета информационных технологий и анализа данных Института ЭМИТ РАНХиГС, куратор проекта «Цифровые кафедры» в РАНХиГС.■