Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли

За последние восемь месяцев ИТ-отрасль получила беспрецедентные меры господдержки по сравнению с другими секторами российской экономики. В то же время у представителей индустрии остается масса вопросов. Планирует ли Минцифры разрешать использование «трофейного» зарубежного ПО без согласия правообладателей? Ограничат ли уехавших из страны ИТ-шников в работе с российскими организациями? Как скажутся на отрасли новые правила аккредитации ИТ-компаний? Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций открыл CNews FORUM 2022 откровенным разговором по самым актуальным темам ИКТ-отрасли. Со сцены форума глава Минцифры ответил на вопросы участников мероприятия и читателей CNews.

«Всех, кого могли отстоять, мы отстояли»

CNews: Минцифры без преувеличения стало самым эффективным ведомством в решении вопроса отсрочки от мобилизации. Звучала критика в адрес Центробанка, Минпромторга… в ваш адрес приходилось слышать только слова благодарности. Есть некая ревность со стороны ИТ-специалистов, работающих в банках, госведомствах, занимающихся электроникой, даже учителей информатики, которые по сути занимаются поддержкой ИТ-систем в школах. В части персональных мер поддержки Минцифры курирует только сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, хотя отвечает за цифровое развитие в целом. Не рассматривается ли расширение мер поддержки, запускаемых при участии Минцифры, на более широкий круг ИТ-специалистов?

Максут Шадаев: Частичная мобилизация завершена, об этом объявил президент. Мы надеемся, что нам дополнительно не придется расширять категории. Всех, кого могли отстоять, мы отстояли. И здесь, конечно, идет речь не только о работе Минцифры, но о слаженной работе правительства. Вы знаете, и председатель правительства всегда поддерживает нашу ИТ-отрасль.

Конечно, мы хотели бы дать возможность отсрочки большему количеству специалистов, но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что нужны понятные и четкие критерии. Если в отношении аккредитованных ИТ-компаний они более или менее понятны, то в отношении тех, кто работает и занимается ИТ-функцией внутри бизнес-компаний — производственных, торговых —сформулировать эти критерии уже значительно сложнее, особенно с учетом дефицита времени.

Максут Шадаев, Минцифры: ИТ-отрасль получила беспрецедентные меры поддержки на фоне других отраслей экономики, и задача министерства — не дать дискредитировать эту систему.

Нам удалось согласовать отсрочку только для ядра нашей отрасли — аккредитованных ИТ-компаний, чьей основной деятельностью является разработка ИТ-продуктов и решений, в том числе программно-аппаратных комплексов. Безусловно, мы переживаем за всех других ИТ-шников, которые работают в «неайтишных» компаниях. Но, к сожалению, политика — это искусство возможного, и удалось согласовать только наши отраслевые, «ядерные» компании.

Что касается учителей информатики, мы выступили с инициативой, нам дали поручение этот вопрос проработать, но, к сожалению, все немного застряло в межведомственных согласованиях, и финального решения принято не было. Хотя, конечно, это критичный вопрос.

CNews: Вопрос касается не только отсрочки, есть и другие персональные меры поддержки —льготная ипотека, например. Включат ли в круг получателей людей со средним профильным образованием, самозанятых, индвидуальных предпринимателей — тех, кто оказался за периметром персональных мер поддержки, запускаемых Минцифры.

Максут Шадаев: Поверьте, мы точно всегда исходим из принципа максимального количества получателей наших мер поддержки, но так как в основном любая мера поддержки связана с бюджетным обеспечением, финансовыми расходами, к сожалению, мы вынуждены искать компромисс. Расширение мер поддержки мы поддерживаем. Можем ли мы его согласовать? Не всегда. К сожалению.

«Наша задача — разработать программу обратной релокации»

CNews: Как вы относитесь к недавно прозвучавшей идее ограничить уехавших ИТ-специалистов в возможности работать на те или иные российские организации удаленно?

Максут Шадаев: Мы против любых драконовских мер в отношении тех сотрудников, которые уехали. Мы считаем, что главная наша задача, государства, правительства — создать такие условия, при которых они приняли бы решение вернуться и продолжать работать в России. Здесь, конечно, никаких ограничений не должно быть.

Единственное, это касается одной только позиции — когда сисадмины уезжают за границу с «рутовым» доступом к ключевым системам. Здесь компания имеет право сама принимать решение с точки зрения безопасности, что доступ сотрудников через VPN к критическим приложениям должен быть ограничен.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2022

С точки зрения Минцифры, главная задача — создать условия для того, чтобы они вернулись, чувствовали себя спокойно, уверенно, могли дальше работать. Поэтому мы отдельно не просим никаких мер в отношении сотрудников, которые уехали и продолжают работать, предпринимать. Единственное — вопрос, касающийся безопасности администрирования систем и приложений. Все остальное — на усмотрение компаний, здесь каждая компания риски понимает.

Наша задача — разработать программу обратной релокации, находить аргументы, на деле, на практике показывая, что здесь можно дальше спокойно и безопасно продолжать работать, развивать бизнес. Такую задачу ставим перед собой.

«Будут востребованы централизованные цифровые платформы»

CNews: Каковы планы по финансированию цифрового развития в госведомствах и в регионах в 2023–2024 гг.?

Максут Шадаев: Расходы на цифровизацию традиционно относят к тем статьям, которые в первоочередном порядке начинают ужимать в сложный экономический период. Поэтому, к сожалению, расходы на цифровую экономику и в целом на цифровизацию ведомств в трехлетней перспективе будут уменьшаться. Примерно на 20–25% сократятся расходы на цифровизацию федеральных ведомств, объем финансирования нацпрограммы «Цифровая экономика» сократится еще больше.

Я в этом вижу в том числе и положительные моменты. Будет меньше творчества на местах, ведомства будут переходить на централизованные цифровые платформы, произойдет та самая унификация, о который мы так много говорим. Понятно, что, чем больше финансовых и бюджетных ресурсов, тем больше возможностей создавать уникальные решения. В ситуации вынужденного сокращения очевидно, что будут востребованы централизованные цифровые платформы и отработанные на практике решения. Унификация и переход на лучшие практики пойдут чуть быстрее. Мы тоже расстраиваемся, честно говоря, но пытаемся находить положительные моменты.

CNews: Как планируется финансировать цифровизацию в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях?

Максут Шадаев: Мы сейчас разрабатываем план. Очевидно, что эти территории требуют как интенсивного развития инфраструктуры связи, так и цифровизации всех органов управления. Понятно, что этот вопрос в приоритете, и мы придем с лучшими решениями, которые были апробированы в Москве и других регионах России. Мы анализируем, что можно быстро развернуть на этих территориях.

Будет меньше творчества на местах, ведомства будут переходить на централизованные цифровые платформы

Конечно, это будут сразу централизованные платформы — legacy очень мало — здесь greenfield позволит нам без проблем лучшие решения внедрять. Нам не надо будет делать интеграцию с наследованными системами, не надо будет долго изучать, какие системы и как используются. Чистое поле позволяет нам максимально быстро разворачивать лучшие цифровые решения, чтобы жители наших новых регионов могли воспользоваться ими в очень короткие сроки. В ноябре будет готов план, достаточно сжатый, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения.

CNews: Результаты каких проектов в первую очередь ощутят на себе жители новых областей?

Максут Шадаев: Связь, доступ в интернет, мобильный интернет — все это неотъемлемая часть нормальной жизни. Без интернета тяжело, поэтому инфраструктура будет развиваться. Мы инвестируем в развитие инфраструктуры и мобильной, и фиксированной связи, чтобы обеспечить максимальное покрытие, особенно там, где инфраструктура пострадала. Второе — цифровизация ведомств, «Госуслуги», электронный документооборот, — стандартная работа, которую давно начали делать в регионах. Коллеги получат сразу то, что апробировано в других субъектах.

CNews: Появится ли роуминг с операторами из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей?

Максут Шадаев: Роуминг уже работает.

Представитель компании «Интабия»: Принимает ли Минцифры участие в проекте Центробанка «Цифровой рубль», стоят ли планы по созданию межотраслевых или межведомственных систем распределенного реестра?

Максут Шадаев: Здесь главную скрипку играет Центробанк, мы только помогаем там, где нужно. Я не хочу здесь говорить, потому что это прерогатива ЦБ. Знаю, что они сдвинули влево по срокам запуск цифрового рубля —пытаются реализовать программу за меньшее количество времени. Как я понимаю, у них все успешно получается.

Индустриальные межведомственные системы распределенного реестра Минцифры планирует развивать — вместе с ассоциацией, которая находится в ведении Центробанка, мы сейчас смотрим технологию «Мастерчейн» на предмет использования в госуправлении. Чтобы не создавать заново, берем ее и пытаемся понять возможности применения.

CNews: Недавно появилась информация о предстоящих изменениях в руководстве Минцифры. Расскажите, как развивается ведомство.

Максут Шадаев: Министерство, как любой организм, требует определенного обновления. Дело в том, что темп работы тяжелый. Сначала мы попали в ковид, сейчас это выглядит уже не так драматично, но тогда казалось, что это все очень сложно: и эвакуация граждан, которые застряли в других странах, и организация вакцинирования, QR-коды. Это все требовало работы в экстремальных условиях.

С одной стороны, многие немножко перегорели. С другой стороны, мы понимаем, что в текущих условиях нам нужна дополнительная экспертиза. Поэтому какая-то ротация кадров будет происходить. Но все, кто от нас уходит, мы надеемся, останутся в нашей орбите и будут продолжать работать с нами в месте над решением задач, которыми занимается министерство.

«Это я называю технологической ответственностью бизнеса»

CNews: Расскажите, пожалуйста, о приоритетных проектах разработки общесистемного и отраслевого ПО, которые получат поддержку государства, — планировалось определить список до конца октября 2022 года. Когда ИТ-компании получат гранты и приступят к разработке? Правда ли, что фонды (РФРИТ, ФСИ и «Сколково») еще не получили от правительства 14 млрд руб. на гранты ИТ-компаниям?

Максут Шадаев: Нет, все деньги доведены, бюджетные лимиты доступны этим институтам развития для распределения. На прошлой неделе президиум правительственной комиссии заслушал рекомендованные проекты по линии индустриальных центров компетенций. Основные решения приняты, на неделе выйдет протокол, в котором будет опубликован финальный список проектов.

Нам важно было идти именно через индустриальные центры компетенций, потому что было необходимо определить ниши, в которых отсутствуют зрелые российские решения и зависимость от иностранных продуктов очень высокая — где надо форсированно инвестировать в разработку и доработку продуктов. Каждую отрасль «разобрали», определили критические уязвимые точки, где нет достойных российских решений. Очень хорошо, что нашли компании, прототипы, разработки, которые можно за два-три-четыре года превратить в полноценные решения. Важно, что заказчики выступают получателями грантов и обязуются соответствующие решения доработать, внедрить и заменить зарубежный продукт, который использовался.

Максут Шадаев, Минцифры: Отрадно видеть, что почти половину проектов бизнес планирует делать за счет собственных средств

Одним из условий предоставления грантовой поддержки было то, что заказчик привлекает неаффилированную с собой ИТ-компанию, которая выступает разработчиком, интегратором, внедренцем соответствующего продукта. Права на продукт при этом остаются у ИТ-компании. Разработчик фактически получает пилотное внедрение, сохраняет за собой права на продукт и дальше может продвигать его, предлагать другим заказчикам.

Отрадно видеть, что почти половину проектов, заявленных бизнесом, бизнес планирует делать за счет собственных средств — несмотря на предложение правительством грантовой поддержки. Многие крупные компании заявили, что сами будут инвестировать в новые продукты — это я называю технологической ответственностью бизнеса. Хочу всех таких заказчиков поблагодарить — это серьезный вклад в нашу технологическую независимость.

CNews: Теперь все гранты РФРИТ на разработку ПО будут проходить через центры компетенций?

На текущий момент мы закрыли наиболее болевые точки. Принимая решение о запуске этих проектов, мы инициируем разработку и внедрение соответствующих решений. Таким образом, в среднесрочной перспективе эти лакуны сможем компенсировать. Но скорее всего что-то не попало в приоритетный список, поэтому эта работа будет продолжаться.

Важно, что возникли мощные организационные структуры — индустриальные центры компетенций — фактически это объединения крупных заказчиков отрасли, которые формируют политику. Многие уже выходят с предложениями по регуляторике и стандартизации, чтобы внедрения шли быстрее и легче. Это будут постоянно действующие структуры, их вклад в цифровизацию будет очень большой.

Дмитрий Грингауз, ВТБ: Мы ведем большую работу по переходу на отечественные продукты, в том числе на офисные приложения. Но в документообороте с госорганами до сих пор есть требования предоставлять документы в форматах Microsoft Office. И возникают большие проблемы, когда мы подаем документы на «Р7-офис» или «Мой офис». Что делает министерство в этом плане?

Максут Шадаев: Это как раз касается вопроса о роли индустриальных центров компетенций и центров по развитию системных решений — у нас есть два типа такого рода рабочих групп. Отдельный ЦКР по офисному ПО сейчас формулирует требования по регуляторике, связанные с исключением необязательности требования проприетарных форматов документов, и обязательности того, чтобы прикладные системы, в том числе те, что используются в госорганах, работали с открытыми форматами документов. Эта работа ведется, я думаю, до конца года результаты будут представлены в виде дорожных карт, планов, и дальше по каждому направлению мы пойдем с точки зрения реализации нормативных требований.

Александр Котов, «ТТЦ "Останкино"»: Можно ли подключиться к группе по разработке стандартов цифровизации для госструктур? Что для этого нужно сделать? Хочется быть в курсе всех таких наработок, так как вопрос о введении, например, ERP-систем, учета склада у нас стоит довольно остро. Какие-то решения прорабатывать со стороны не хотелось бы, если уже есть наработки в группе.

Максут Шадаев: Да, конечно. У нас есть группа по СМИ и телеканалам, которые занимаются именно отраслевыми решениями. Если вопрос касается общесистемных историй, нужно выбрать группу: офисное ПО, СУБД, виртуализация облачных платформ.

Gо всем группам будут опубликованы дорожные карты, и это будет публично, вы будете видеть, куда идет наша мысль. Будут выкладываться проекты документов, в середине декабря мы все это опубликуем.

По ERP там очень большая программа — «1С» готовит большой собственный инвестиционный проект, они планируют развивать ядро своего продукта и дополнительную функциональность — будет соглашение с правительством, дорожная карта на три года. Можно будет посмотреть, куда наше национальное ERP развивается.

Софья Чмух, IT Expert: Проводит ли Минцифры с учетом текущих событий и ухода с рынка многих игроков оценку цифровой зрелости? Поскольку требуется новая архитектура, понимание, какое ПО будет приоритетным, как будет работать рынок ИТ-процессов, цифровизации, какие потребуются специалисты…

Максут Шадаев: Цифровая трансформация входит в пятерку целей национального развития, в указе жестко прибит показатель, что мы должны обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики. Мы не можем добиться этого показателя, если мы не будем его мерить.

Раньше был доступ к международным рейтингам и оценкам, те же Gartner и IDC, и мы могли мерить российские компании на предмет соответствия лучшей международной практике. Ведь задача у нас — не мерить их между собой, а понимать, насколько они зрелые в международном масштабе. Мерить будем, не можем не мерить, это наши бюрократические требования. Сейчас определяемся, как будем мерить их с учетом того, что некоторые исследования перестали быть доступными.

У нас больше 30 индустриальных центров компетенций, наша задача, чтобы каждый центр придумал универсальные метрики и целевые показатели, важно чтобы это прошло через их сито.

«Патенты на каперство»

Алексей Миpалев, SmartLab: Многие зарубежные вендоры ушли с российского рынка, и нет возможности приобрести узконаправленные продукты, например, графические редакторы. Как государство смотрит на то, что некоторые компании используют «трофейное» ПО?

Максут Шадаев: Вопрос абсолютно обоснованный, мы, честно говоря, уже несколько подходов к этому снаряду сделали. С одной стороны, мы прекрасно понимаем: дай компаниям полную свободу — и мы просто не удержим ситуацию, и тогда все ПО, которое будет использоваться, будет «трофейным». И мы убьем наш рынок, ведь крупные компании только повернулись лицом к российским разработчикам. А мы тут говорим: парни нет, все нормально, можете использовать все, что хотите, ответственности никакой за это не будет. Нет, мы переживаем за наших разработчиков.

С другой стороны, вы правы: пока нет конкурентного аналога, нельзя создавать зону неопределенности для тех компаний, которые вынуждены для своей работы использовать программные продукты с нарушениями условий их правообладателей. Эти компании мы должны вывести из-под удара. Вопрос: как построить эту конструкцию, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав, и чтобы это не убило наш рынок — этот баланс мы сейчас ищем. Это отдельная большая работа, на следующей неделе будет стратегическая сессия, как нам эту грань провести. Мы понимаем необходимость того, что нужно дать российским компаниям использовать зарубежный софт.

Максут Шадаев, Минцифры: «Патенты на каперство» будем выдавать по определенным правилам, на определенных условиях

Есть разные схемы: например, использовать этот софт и платить отчисления на спецсчет за его использование. Другое дело, что эти деньги не будет забирать правообладатель, но, если завтра или послезавтра он вернется, он сможет эти деньги забрать. Мы обсуждаем разные нюансы и модели регулирования. Надеюсь, до конца ноября придем к общему мнению. То, что какой-то ответ мы тут должны дать, это очевидно.

Ответ не может быть таким: парни, идите и берите российское, потому что российского нет. Или под свой страх и риск... ставить в такое положение компании неправильно. Какую-то систему легализации, «патенты на каперство» будем выдавать по определенным правилам, на определенных условиях.

Денис Гасилин, Express: Видит ли сейчас Минцифры проблему в надежности и безопасности западных средств коммуникации — WhatsApp, Zoom, Skype? Будет ли как-то стимулировать российский бизнес переходить на российские продукты, которых сейчас много на рынке?

Максут Шадаев: Есть определенная грань, которую мы не хотим переходить. Излишние требования, излишняя регуляторика могут навредить процессу плавного замещения зарубежных решений российскими аналогами. Мы начнем регулировать эту историю с себя — с госорганов, госучреждений, госкомпаний, компаний, где есть объекты критической информационной инфраструктуры. По ним требования будут обязательны — использовать российские решения для рабочих коммуникаций.

Будет ли на малый бизнес или на простой бизнес без ограничений это распространяться — наверное, нет. Это их право, их свобода выбора. Но там, где информация, которой обмениваются сотрудники, представляет ценность с точки зрения государства — наверное, да, будут жесткие ограничения именно для рабочих коммуникаций. Это не значит, что мы будем запрещать зарубежные мессенджеры для личного пользования — можно использовать все, что разрешено и востребовано. Для рабочих коммуникаций, конечно, должны использоваться рабочие инструменты, это вопрос какой-то кибергигиены, в текущее время это особенно актуально.

Будет плавный переход. Я согласен, что набор российских инструментов для видеоконференций, обмена сообщениями, электронной почты достаточно большой, рынок конкурентный и есть, на что переходить.

Дмитрий Шумекин, Московский педагогический государственный университет: У нас есть много программных продуктов, которые развиваются полностью как отечественные, а есть те, что представляют собой перекомпиляцию опенсорсного ПО. Планирует ли Минцифры разделять такое ПО по объему заимствованного кода, взятого из открытых источников и проводить аудит безопасности? Ведь открытый код может содержать в себе непредсказуемые закладки от изначального производителя.

Максут Шадаев: Open source или не open source —сложная дискуссия. Она у нас периодически возникает, когда принимается решение по добавлению продукта в реестр российского ПО. Мол, здесь взят за базу продукт open source, он доработан в минимальном варианте, поэтому давайте его добавлять не будем. По итогам дискуссии с индустрией в поиске критериев самостоятельности продукта — объему доработки, числу строк кода, «коммитов», внесенных в open source, — мы не договорились.

Ограничивать open source не планируем, риски понимаем

Наша позиция — пусть цветут все цветы, в том числе open source. А заказчик примет решение. Если он увидит два продукта, один чистый почти не доработанный open source, а второй — глубоко переработанный, он сам сделает выбор в пользу того продукта, который дает ему больше возможностей. Ограничивать open source не планируем, риски понимаем. Это отдельная большая дискуссия про безопасность open source. Но для нас это пока большое спасение — возможность использовать такие наработки. А аудит безопасности — вопрос важный.

«Если есть двоякое трактование, мы всегда трактуем в пользу ИТ-компаний»

CNews: В редакцию поступило очень много вопросов, касающихся новых правил аккредитации ИТ-компаний: по ним организации должны выплачивать зарплату сотрудникам не ниже средней по стране или по региону. Очевидно, цель — вывести из тени зарплаты ИТ-шников. Насколько эта проблема существенна, какого эффекта вы ожидаете?

Максут Шадаев: Нет, честно говоря, не ставилась задача вывести зарплаты из тени. Я объясню еще раз: аккредитация работает уже много лет. Эту госуслугу мы всегда приводили в качестве примера, потому что по ней решение принималось автоматически. Если у вас был целевой ОКВЭД, вы автоматически получали аккредитацию в течения одного дня. Там даже чиновника не было посередине, система сама отправляла межведомственный запрос, если все подтверждалось, сама генерировала решение об аккредитации.

До этого года аккредитация была необходимым этапом для получения налоговых льгот. Необходимым, но недостаточным. Чтобы получать налоговые льготы, нужно было иметь аккредитацию и еще соответствовать ряду параметров, которые были прописаны в Налоговом кодексе. Но аккредитация была первым шагом. Кто-то не доходил до налоговых льгот, просто аккредитовывался и никаких дополнительных преференций не получал.

Максут Шадаев, Минцифры: Мы максимально стараемся создать комфортные условия для ИТ-компаний

Все изменилось в этом году, когда вышел указ президента, по которому аккредитованным компаниям был предоставлен ряд льгот. Статус «аккредитована» позволял просто получать эти льготы самостоятельно. Здесь мы поняли, что наша процедура автоматической аккредитации, простая и лояльная, уже не соответствует требованиям, потому что льготы существенны — например, отсрочка от срочной службы в армии или освобождение от проверок. Мы поняли, что ситуация немного другая, и чтобы избежать массового «фрода», надо эти требования «загрублять», ужесточать, к сожалению.

Поэтому здесь задача — не вывести из тени, а скорее бороться с компаниями, которые могут создаваться лишь для того, чтобы предоставлять сотрудникам отсрочку от срочной службы. Изменение системы аккредитации связано с этим. У нас много творческих людей, и мы понимаем, что одного-двух случаев будет достаточно, чтобы дискредитировать всю систему. Поэтому пришлось пойти на определенное ужесточение. Нам кажется, что оно разумное.

CNews: Компания сама выбирает, ориентироваться на среднюю зарплату по стране или по региону?

Максут Шадаев: Да, организация сама выбирает максимально удобную для нее планку для сравнения. Если регион со средней зарплатой больше, чем по стране, она может воспользоваться средней по стране, и наоборот. Мы максимально стараемся создать комфортные условия для ИТ-компаний.

Берется средняя зарплата по экономике в целом, не по ИТ-отрасли. Как нам «спрофилировать» добросовестные компании? Понятно, что зарплата является одним из критериев добросовестности. Притом, если для налоговых льгот нам нужно 70% профильного дохода, то ИТ-компанией мы считаем организацию, если у нее есть хотя бы 30% доходов от ИТ — здесь стоит комфортная планка в нашем понимании.

ИТ-отрасль получила беспрецедентные меры поддержки на фоне других отраслей экономики, и задача министерства — не дать дискредитировать эту систему. Меры не связаны с тем, что мы хотим, чтобы зарплаты росли — хотя мы этого хотим тоже, но это не самоцель. Наша задача — создать суперусловия для добросовестных компаний, и максимально отсечь недобросовестные. Мы же все понимаем, создали стартап, набрали 10 человек, они получают по 5 тысяч рублей, при этом не идут на срочную службу в армию.

CNews: Компании, которые в III квартале 2022 г. не выполняли требования по уровню зарплаты, лишатся аккредитации?

Максут Шадаев: Нет, мы здесь специально дополнительно провели работу с юристами. Нам важно, чтобы компании, которые мы будем проверять летом следующего года на соответствие требованиям, в IV квартале 2022 г. и I квартале 2023 г. платили зарплату выше средней либо по региону, либо по РФ. Мы сочли возможным правильным образом трактовать требования постановления Правительства. Если есть двоякое трактование, мы всегда трактуем в пользу ИТ-компаний.

CNews: Сколько сейчас аккредитованных компаний, какая доля может лишиться аккредитации?

Максут Шадаев: Аккредитованных компаний больше 25 тысяч, лишиться могут все те, кто не соответствует целевым критериям. Мне очень сложно сказать. 1 ноября был последний день подачи согласия на раскрытие налоговой тайны. Тех, кто согласие не подал, а это формальное требование постановления правительства, мы обязаны будем автоматом исключить из аккредитованных. Там много сложных случаев с подписью и так далее, но нам налоговая сказала, что можно просто прийти в налоговый орган и от руки написать заявление, и это будет засчитываться. Большая часть компаний, как я понимаю, подала согласие, и думаю, особенных сюрпризов не будет. Или будет естественное самоочищение от компаний, которые не соответствуют нашим целевым требованиям.

Софья Чмух, IT Expert: Вопрос от дочерней каршеринговой компании Сбербанка. Как ей получить льготы, если основной ОКВЭД — это каршеринг, а ИТ — сопутствующий? Если они поменяют их местами, то лишатся каршеринговых льгот.

Максут Шадаев: Мы немного недооценили ситуацию с ОКВЭД. Нам казалось, что нет никакой сложности в том, чтобы поменять ОКВЭД на профильный, техническая операция, ни на что не влияет… Уже после ускоренного принятия нового порядка аккредитации, выяснили, что есть сферы, где ОКВЭД жестко «прибиты». Например, резиденты «Сколково» должны иметь определенный ОКВЭД. По новому порядку они аккредитоваться как ИТ-компании не могут. Или компании, которые делают решения для кибербезопасности, должны иметь определенный ОКВЭД, это требования наших регуляторов в области информационной безопасности.

Мы дополнительно собрали весь набор ОКВЭД и согласовываем их добавление в порядок аккредитации. В той добавке, что мы согласуем, каршеринговый ОКВЭД есть дополнительно. Вопрос в том, согласуем мы или нет. В нашем понимании ОКВЭД — технический вопрос, но всегда наши экономические ведомства смотрят так, что количество получателей льгот в этой ситуации может увеличиться. Наша задача сейчас — объяснить, что прямой взаимосвязи между расходами или издержками федерального бюджета в виде недополученных налогов и ОКВЭД нет.

CNews: Должны ли уже аккредитованные ИТ-компании менять ОКВЭД?

Максут Шадаев: Нет, на аккредитованные компании это требование не распространяется, они только должны подтверждать профильную выручку и среднюю зарплату.

«Крупные заказчики повернулись в сторону российского оборудования»

CNews: Минцифры отвечает за спрос на отечественную электронику. Этот спрос сильно вырос в последнее время, тем не менее — каковы ключевые инструменты вашей работы в этом направлении сейчас?

Максут Шадаев: Если в прошлом году при обсуждении стимулирования спроса на российские аппаратные комплексы, компьютерное и телекоммуникационное оборудование мы придумывали сложные комплексы регуляторики, то сейчас задача выполнена, спрос обеспечен в силу того, что многие крупные игроки ушли с российского рынка. Мы видим, что крупные заказчики повернулись в сторону российского оборудования.

Нам этот процесс очень важно поддержать, важно дать финансовые ресурсы: доступные льготные кредиты и гранты на новые разработки тем производителям, которые хотят идти дальше. Мы сделали первый шаг: производители программно-аппаратных комплексов уже получают налоговые льготы, аналогичные тем, что получают разработчики софта. Это очень важно, потому что эту границу, на которую нам часто указывали как на несправедливую, фактически мы устранили. И теперь те, кто производит, продает и внедряет программно-аппаратные комплексы, имеют такие же льготы, что и чистые «софтовики».

Максут Шадаев, Минцифры: Мы — за конкуренцию, и мы должны в этой конкуренции научиться побеждать

Конечно, по отдельным сегментам мы двигаемся по-разному. Например, по базовым станциям — наверное, это одна из самых болевых точек — мы договорились с операторами связи о том, что они заключают форвардные контракты, причем долгосрочные, и фактически гарантируют объемы закупок российских базовых станций, как только они будут появляться. Цена и спецификация фиксируются, и производители, с которыми они будут заключать контракты, будут уверены, что им гарантирован спрос, и им теперь просто нужно эти станции произвести в соответствии со спецификациями.

Таких точечных мер поддержки очень много, они касаются и программно-аппаратных комплексов, и оборудования в области экологического мониторинга. В общем, надо идти по сегментам — в рамках программы развития радио- и микроэлектроники предусматриваются отдельные точечные меры поддержки отдельных видов программно-аппаратных комплексов.

CNews: Как, по вашим прогнозам, недавно введенная балльная система повлияет на спрос на российскую электронику?

Максут Шадаев: Это разработка Минпромторга, думаю, что она скажется положительно. Мы сейчас внимательно смотрим за первой практикой. Пока сейчас сказать что-то определенное сложно.

Дмитрий Шумекин, Московский педагогический государственный университет: Высокопроизводительные серверные системы и рабочие станции сейчас полностью базируются на иностранных аппаратных платформах, отечественного оборудования нет. Системы внешнего управления могут быть использованы против российских компаний. Вы видите связанные с этим угрозы?

Максут Шадаев: В моем понимании, и серверное оборудование, и системы хранения данных российскими производителями представлены. Правда в том, что они, конечно, используют зарубежную компонентную базу. Во всех планах Минпромторга и Минцифры есть определенная локализация и переход на российские процессоры. Балльная система стимулирует переход в такого рода системах на российские процессоры.

Скорее всего, даже будут обязательные требования по совместимости определенных категорий софта с российскими процессорами. Это поступательный процесс, мы не можем сейчас сказать: ребята, не надо никакими зарубежными компонентами пользоваться, отказывайтесь от процессоров Intel и все, ждем, когда появятся российские. Это вопрос поэтапного замещения и формирования конкурентоспособной альтернативы.

«Это самая сложная задача — переориентировать массовый рынок на российские пользовательские устройства»

CNews: Что необходимо, чтобы конечного пользователя переориентировать на российские устройства?

Максут Шадаев: Это самая сложная задача — переориентировать массовый рынок на российские пользовательские устройства. Мы видим, что персональные устройства, смартфоны и планшеты, продолжают ехать. Понятно, что структура изменилась, до 50–60% устройств едут к нам из Китая. Конечно, с ними сложно конкурировать. Будет отдельная программа о том, как нам выйти на рынок конечных устройств — здесь мы чувствуем себя не очень уверенно.

Если с серверным оборудованием, системами хранения данных, даже телеком-оборудованием корпоративного уровня у нас все более или менее неплохо, то, конечно, следующий вызов для нас — это пользовательские персональные устройства для массового рынка. Здесь возникают и вопросы операционных систем для мобильных устройств, и организации производства — сейчас будет формироваться отдельная программа на эту тему.

CNews: Считаете ли вы необходимым сократить список параллельного импорта, чтобы повысить спрос на устройства отечественных производителей?

Максут Шадаев: Мы всегда за конкуренцию, и в этом смысле, наверное, — нет. Параллельный импорт позволяет обеспечить доступность оборудования для наших пользователей, влияет на цену. Скорее параллельный импорт нужно будет ограничивать, когда у нас будет четкая и понятная программа, появятся конкурентоспособные аналоги и мы будем понимать, на что делать акцент в государственной поддержке.

Пока у нас не будет конкурентоспособных аналогов, рано ограничивать параллельный импорт, это может сказаться на пользователях, возникнет дефицит, стоимость вырастет. Мы — за конкуренцию, и мы должны в этой конкуренции научиться побеждать.

«Всё, что находится на стыке с «железом», будет очень востребовано в ближайшие 10 лет»

Представитель университета «Синергия»: Какая отрасль и какие специалисты будут наиболее востребованы в будущем на российском ИТ-рынке?

Максут Шадаев: Все сегменты ИТ-отрасли будут востребованы. Где мы видим наибольший дефицит специалистов? Понятно, что с софтом у нас все неплохо. Конечно, существует большой дефицит специалистов именно в проектировании, инженерном обеспечении разработок, связанных с аппаратным обеспечением, робототехникой, аппаратно-программными комплексами, радиоэлектроникой, микроэлектроникой.

Сейчас идет большая охота за специалистами в области микро- и радиоэлектроники — это в моем понимании то, где не хватает специалистов, и будет битва за новые кадры. Так что все, что находится на стыке с «железом», будет очень востребовано в ближайшие 10 лет, я просто уверен. Если можно такое напутствие дать — сюда стоило бы вектор подготовки специалистов ориентировать.

Михаил Капустин, «Трансэкспертиза»: Какие тренды и направления Минцифры видит для науки и в области поддержки профессорского и преподавательского состава?

Максут Шадаев: Наша позиция в том, что сейчас получение любой профессии не может быть оторвано от обучения основным и продвинутым цифровым навыкам в этой отрасли. Будь ты агротехник или авиаинженер, в твоей программе обучения значимую часть должен занимать модуль цифровых компетенций. С Минобрнауки мы реализуем программу «Приоритет-2030». Отобраны 114 вузов, которые обязаны внедрить у себя модули дополнительного обучения. Они получили название «цифровые кафедры», по аналогии с военными, еще до всех событий. Это возможность получить дополнительное образование к своей основной специальности, связанное с «цифрой». Больше ста вузов такие программы сейчас реализуют.

Сейчас идет дискуссия. Большая часть вузов реализуют такие программы в режиме дополнительного образования. Если я студент, я могу записаться на цифровую кафедру, два года отучиться и получить дополнительно еще одну специальность, смежную. Но есть мнение, что это должно быть обязательным и встроено в основную программу обучения.

Получение любой профессии не может быть оторвано от обучения цифровым навыкам

Следующий ключевой вопрос: кто будет учить? На этапе запуска проекта большую часть времени у нас занял отсмотр и согласование преподавателей, руководителей этих виртуальных цифровых кафедр, которые отвечают за внедрение этого дополнительного обучения цифровым технологиям и навыкам в конкретном вузе. Мы поняли, что без интеграции ИТ-бизнеса в этот процесс, это все не имеет определенной устойчивости. Преподавателей мало, тех, кто может и умеет рассказывать про искусственный интеллект в растениеводстве — их вообще единицы. И мы не можем учить, если у нас таких преподавателей нет.

До конца года при участии индустриальных центров компетенций и развития системных решений мы закрепим за вузами и отраслевые, и общесистемные компании — чтобы была какая-то система их участия в процессе подготовки. Сейчас обсуждаем, как этот процесс построить. Мы не хотели бы делать его, с одной стороны, обязательным, с другой стороны, понимаем, что ИТ-компании нужно подтолкнуть. Ведь это их зона ответственности и социальные обязательства — обеспечить выпуск кадров, которые соответствуют потребностям экономики сейчас.