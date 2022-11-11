Ефим Климов, "Эттон": Как мы получили грант на разработку MES-системы

MES-системы отечественных разработчиков — одни из самых востребованных на российском рынке ИТ. Для создания такого решения можно получить грант по национальному проекту «Цифровая экономика» от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), рассказал Ефим Климов, генеральный директор группы компаний «Эттон».

CNews: Расскажите о вашей компании.

Ефим Климов: «Эттон» — это российская ИТ-компания. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения и систем автоматизации для корпоративного и государственного секторов с 2010 года. Компания использует передовые технологии в программировании, мобильной разработке, облачных вычислениях, машинном обучении, предиктивной аналитике для работы с большими данными.

CNews: Вы при поддержке РФРИТ разрабатываете автоматизированную информационную систему «Цифровое месторождение». Что было сделано к моменту получения гранта?

Ефим Климов: Автоматизированная информационная система «Цифровое месторождение» создается для нефтегазодобывающих предприятий. Она может стать альтернативой программному обеспечению компании British Petroleum, в частности, позволит рассчитывать технологические режимы работы скважины с учетом ее конструкции и используемых компоновок без учета гидродинамики верхней обвязки.

К моменту получения гранта по национальному проекту «Цифровая экономика» в декабре 2021 года при участии стартового заказчика мы проанализировали особенности бизнес-процессов в части организации сбора и обработки промысловых данных, провели исследование работы систем телеметрии и базы данных в реальных производственных условиях.

Благодаря этому к моменту подачи заявки на грант РФРИТ был сформирован детальный технический проект будущей автоматизированной информационной системы: внутреннее техническое задание, функциональные требования к системе, определены основные подходы к построению модульной архитектуры ПО.

CNews: Почему вы решили участвовать в конкурсе РФРИТ? Какова стоимость разработки решения и какая ее часть покрывается грантом?

Ефим Климов: У фонда понятная схема взаимодействия с заявителями. Наш проект подходил по условиям предоставления гранта. Документация к конкурсу, требования к проекту и заявителю очень четко и однозначно сформулированы. Стоит также отметить прозрачную процедуру оценки заявок. Все это сыграло ключевую роль при принятии решения об участии в конкурсе.

Мы оценили стоимость разработки решения в 57,7 млн рублей, из них 28,8 млн мы получим в рамках грантовой поддержки.

CNews: Насколько сложно было получить грант?

Ефим Климов: Если заявляемый проект соответствует всем условиям, если корректно оформить все необходимые документы, то получить грант реально. Да, это не легкий процесс, но выполнимый. Мы в этом убедились сами.

CNews: Какие работы вы планируете выполнить в рамках контракта с РФРИТ?

Ефим Климов: Система «Цифровое месторождение», которую мы планируем создать, позволит управлять сырьевыми активами предприятия и жизненным циклом месторождения в нефтегазовом секторе: от геологоразведочных работ до ликвидации или консервации.

Ефим Климов, генеральный директор группы компаний «Эттон»: Мы оценили стоимость разработки решения в 57,7 млн рублей, из них 28,8 млн мы получим в рамках грантовой поддержки

Наше решение будет обрабатывать всю информацию, поступающую со скважин, начиная от характеристик скважин и заканчивая параметрами добычи. После анализа этих данных система предложит оптимальный режим работы скважины.

Технологии искусственного интеллекта помогут выявлять зависимости между данными и прогнозировать, как то или иное воздействие на скважину или пласт повлияет на их состояние. При этом данные будут обрабатываться очень быстро, а значит, появится возможность использовать систему для принятия управленческих решений практически в режиме реального времени.

Технологической основой системы «Цифровое месторождение» станут разработка уникальных алгоритмов машинного обучения, использование декларативного языка для описания действий при обработке данных, создание сценариев управления данными, создание моделей для увеличения скорости вычислений. Функциональность, скорость и стабильности работы обеспечивается применением нового стека технологий: БЭК – PHP, ФРОНТ – js, СУБД – PostgreSQL.

CNews: Что сделано на сегодняшний день?

Ефим Климов: На сегодняшний день мы успешно завершили первый этап проекта, в рамках которого разработаны семь из 14 модулей системы. Это модули «Аналитика», «Отчетность», «Администрирование», «Планирование технологического режима», «Управление фондом скважин», «Ведение технологического режима», «Замеры».

Разрабатываем оставшиеся семь модулей: «Паспорт скважин», «Химические анализы», «Балансы», «Шахматка», «Нормативно-справочная информация», «Каталог документов». Они позволят настраивать работу всей системы и оперативно получать актуальную информацию о процессе разработки месторождения.

В сентябре 2022 года на XIII конкурсе «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» наше решение победило в номинации «Лучший проект по внедрению технологий Big Data в нефтегазовой отрасли».

Мы уверены, что система «Цифровое месторождение» будет способствовать развитию нового подхода к обработке больших данных в добывающей отрасли: не только их сбору и хранению, но и полноценному анализу, извлечению полезных закономерностей и применению их в расчетах.

Для участия в конкурсном отборе Российского фонда развития информационных технологий нужно подать заявку на портале государственных услуг (ЕПГУ). В 2022 году был изменен механизм получения грантов: упрощена процедура конкурсного отбора, грантовое финансирование выросло до 80% от суммы проекта, а максимальный размер грантов увеличен с 300 млн до 500 млн рублей. Фонд поддерживает грантополучателя на всех стадиях разработки и внедрения продукта: от начала реализации до продажи и маркетингового продвижения. Порядок и критерии конкурсных отборов, как и подробности об отдельных программах, можно найти на сайте ит-гранты.рф и на сайте РФРИТ.