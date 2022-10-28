Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки
12 октября по национальному проекту «Цифровая экономика» стартовал конкурс «Антикризис-Искусственный интеллект». Он организован Фондом содействия инновациям. Победители конкурса могут получить грант до 30 млн руб. на доработку или масштабирование решений в области искусственного интеллекта.
Новая возможность получить грант
Победители объявленного Фондом содействия инновациям (ФСИ) конкурса «Антикризис-Искусственный интеллект» получат грант на доработку или масштабирование решений в области искусственного интеллекта. Сумма гранта — до ₽30 млн. Грант может покрывать более 80% стоимости проекта. Оставшиеся затраты компания-разработчик придется профинансировать самостоятельно. Важное требование — размер гранта не может превышать 30% фонда оплаты труда сотрудников в 2021 г.
На что можно получить грант
Грант выдается на доработку или масштабирование решений, которые имитируют когнитивные функции человека и способны показать результаты как минимум такие же, как человек. Результатом проекта должно стать создание новой технологии, электронного устройства, базы данных или инструментария для разработки ИИ.
Кто может претендовать на грант
Подать заявку на конкурс могут российские микро- и малые предприятия, зарегистрированные в едином реестре МСП. На настоящий момент в нем содержится 5 649 709 микропредприятий и 213 347 малых предприятий. Работы должны быть выполнены не более чем за 18 мес.
Конкурсный набор открыт до 14 ноября. Подать заявку можно через АС «Фонд-М».
Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.
Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» в 2021 г. началась поддержка проектов. Более 430 разработчиков перспективных ИИ-решений и open-source-библиотек получили гранты и прошли акселерационные программы. До 2024 г. планируется как минимум удвоить это число. Также в прошлом году восемь прорывных проектов получили государственное финансирование на апробацию технологий на базе российских организаций.