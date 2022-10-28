Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки

12 октября по национальному проекту «Цифровая экономика» стартовал конкурс «Антикризис-Искусственный интеллект». Он организован Фондом содействия инновациям. Победители конкурса могут получить грант до 30 млн руб. на доработку или масштабирование решений в области искусственного интеллекта.

Новая возможность получить грант

Победители объявленного Фондом содействия инновациям (ФСИ) конкурса «Антикризис-Искусственный интеллект» получат грант на доработку или масштабирование решений в области искусственного интеллекта. Сумма гранта — до ₽30 млн. Грант может покрывать более 80% стоимости проекта. Оставшиеся затраты компания-разработчик придется профинансировать самостоятельно. Важное требование — размер гранта не может превышать 30% фонда оплаты труда сотрудников в 2021 г.

Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Сейчас у Фонда есть целая линейка специализированных конкурсов для решения задач федерального проекта «Искусственный интеллект», в том числе относящиеся к традиционным программам фонда для поддержки проектов по разработке и развитию продуктов стартапов и малых предприятий «Старт-ИИ», «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ» Конкурс «Антикризис-ИИ» был разработан совместно с экспертным сообществом для поддержки действующих компаний-разработчиков искусственного интеллекта, которые в текущих экономических условиях могут столкнуться с барьерами, препятствующими их дальнейшему развитию. Фонд поддержит компании, готовые вывести свой продукт на стадию масштабирования – от такой направленности проекта строятся и критерии оценки проекта и то, какие цели ставятся при его реализации. При отборе оценивается уровень технологической готовности продукта, как защищены права на интеллектуальную собственность и далее – перспективы коммерциализации и готовность команды к выходу на новые рынки.

На что можно получить грант

Грант выдается на доработку или масштабирование решений, которые имитируют когнитивные функции человека и способны показать результаты как минимум такие же, как человек. Результатом проекта должно стать создание новой технологии, электронного устройства, базы данных или инструментария для разработки ИИ.

Технологии искусственного интеллекта: компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Кто может претендовать на грант

Подать заявку на конкурс могут российские микро- и малые предприятия, зарегистрированные в едином реестре МСП . На настоящий момент в нем содержится 5 649 709 микропредприятий и 213 347 малых предприятий. Работы должны быть выполнены не более чем за 18 мес.

Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Мы считаем, и наш опыт это подтверждает, что именно малые предприятия способны наиболее оперативно улавливать новейшие тенденции рынков и технологий, быстрее договариваться с партнерами и заказчиками о реализации инновационных проектов, быстрее переходить от стадии разработки к стадии коммерциализации, привлекать финансирование и выходить на продажи. Безусловно, у малых форм предприятий есть свои барьеры – и Фонд, в частности, работает, чтобы помочь преодолеть один из них: недостаток первичного финансирования разработок, чтобы помочь новым продуктам и технологиям выходить на рынок.

Конкурсный набор открыт до 14 ноября. Подать заявку можно через АС «Фонд-М» .

Алексей Сальников, руководитель проектов группы компаний «Эволента» Конкурс «Развитие-Цифровые технологии» Грант ₽15 млн Собственные средства ₽4,5 млн Длительность проекта 19 мес В группу «Эволента» входит компания «Интернет для жизни». В 2013-2014 годах при поддержке ФСИ она разработала свой первый продукт «Образовательный комплекс по физике «Увлекательная реальность». Продукт был представлен на 6 крупных международных выставках и конференциях, стал лауреатом конкурсов «Лучшие товары Мордовии 2014, 2015», дипломантом конкурса «100 лучших товаров России 2015» и получил инвестиционный рейтинг «A» от сервиса Russian Startup Rating. В 2017 году компания вывела продукт на рынок Казахстана. В связи с имеющимся опытом работы с ФСИ как с институтом развития, простыми и понятными условиями получения гранта, а также с высоким уровнем информирования о проводимых конкурсах, в 2020 году было принято решение принять участие в конкурсе на получения гранта на разработку нового инновационного продукта. Фонд содействия инновациям предоставляет всю исчерпывающую информацию о проводимых конкурсах и об условиях участия в них, а также методические рекомендации и материалы для формирования и подачи заявки. Выбор победителей осуществлялся в несколько этапов, один из которых — защита проекта перед экспертной комиссией. Компания «Интернет для жизни» вошла в число победителей конкурса «Развитие-Цифровые технологии». Мы получили грант 15 млн рублей на разработку системы мониторинга, семантического и пространственного анализа на основе технологии искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения с целью ее внедрения в отрасли сельского и лесного хозяйства. Еще 4,5 млн было вложено из собственных средств. Проект длился 19 месяцев. Мы создали платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет в автоматизированном режиме дешифрировать аэрофото и космические снимки и выявлять на них объекты недвижимости, использовав обучающий датасет из 1 млн объектов. В апреле 2022 года она была включена в реестр российского ПО. Работа Платформы апробирована в результате проведения пилотных проектов в 10 регионах Российской Федерации по следующим направлениям: земельно-имущественные отношения; сельское хозяйство; лесное хозяйство. Технологии, разработанные и используемые в платформе, применяются при создании программных решений для организаций, работающих с геопространственными данными. Так, в августе 2022 года в промышленную эксплуатацию была выведена информационная система «Инвестиционная карта Республики Мордовия». Для обеспечения развития платформы в июле 2022 было принято решение принять участие в конкурсе «Коммерциализация-Цифровые технологии». В настоящее время заявка находится на рассмотрении.

Александр Абрамов, директор по исследованиям и разработке Focus Technologies Конкурс «Развитие-Цифровые технологии» Грант ₽20 млн Собственные средства ₽27,2 млн Компания Focus Technologies была создана в 2018 году. Мы занимаемся анализом поведения посетителей и продаж арендаторов торговых центров и розничных сетей. Наша платформа предоставляется по модели SaaS. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо оптимизировать затраты на разработку. Мы решили воспользоваться поддержкой Фонда содействия инновациям для того, чтобы более основательно подойти к разработке, реализовать новые продукты и вывести их на коммерциализацию. На конкурс «Развитие-Цифровые технологии» поступило 277 заявок, из них 54 прошли отбор, в том числе наша компания. Мы получили грант 20 млн руб. Из собственных средств потратили 27,2 млн руб. на заработные платы сотрудников, участвовавших в разработке платформы, а также на аренду помещения для команды. При грантовой поддержке Фонда содействия инновациям нам удалось разработать платформу, позволяющую создать цифровую модель торговой точки, а также интегрировать нескольких измерительных систем различной природы. На базе платформы была создана рекомендательная система, обеспечивающая автоматизацию принятия управленческих решений.

Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» в 2021 г. началась поддержка проектов. Более 430 разработчиков перспективных ИИ-решений и open-source-библиотек получили гранты и прошли акселерационные программы. До 2024 г. планируется как минимум удвоить это число. Также в прошлом году восемь прорывных проектов получили государственное финансирование на апробацию технологий на базе российских организаций.

Департамент информационных технологий Москвы В Москве реализуются более 70 проектов с применением технологий искусственного интеллекта. При этом столица выделяет два основных направления внедрения ИИ: повышение эффективности работы городских служб и более оперативное и персонализированное предоставление информации горожанам. Для взаимодействия с жителями город использует технологии распознавания и синтеза речи, а также чат-боты. Например, с 2014 года на линиях общегородского контакт-центра работает голосовой помощник. Виртуальный ассистент консультирует москвичей по вопросам в сфере госуслуг, ЖКХ, транспорта и другим темам, а также помогает записаться к врачу или вызвать врача на дом. Чат-боты сегодня внедрены на многих городских ресурсах: виртуальные ассистенты консультируют пользователей на портале mos.ru, Портале поставщиков и на других ресурсах Правительства Москвы. В городском управлении, как правило, применяются алгоритмы компьютерного зрения. Они могут достаточно быстро обрабатывать огромный объем информации, обращая внимание специалиста на потенциальные отклонения от нормы. Например, искусственный интеллект помогает сотрудникам городских служб оперативно выявлять недочеты на объектах дорожного хозяйства и прилегающей территории: нейросеть анализирует скриншоты с камер видеонаблюдения и сообщает специалисту, если на каком-либо изображении есть признаки нарушения. Также нейросети автоматизируют некоторые рутинные операции. Например, они помогают контролировать наличие тента на спецтехнике со строительными отходами и автоматически фиксируют номер транспортного средства при въезде на снегоплавильный пункт. Кроме того, сервисы искусственного интеллекта используют московские врачи в качестве дополнительного источника информации для постановки диагноза. Нейросети помогает специалистам находить на медицинских изображениях признаки множества заболеваний — они анализируют снимки уже по 15 направлениям исследований. Внедрение компьютерного зрения в медицину реализует комплекс социального развития Москвы совместно с городским Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы. Благодаря этому врачи-радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к единой цифровой платформе, получили возможность использовать инновационные технологии. Также в московских поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений. Она предлагает врачу сразу несколько цифровых инструментов, в основе которых лежит модель искусственного интеллекта и клинические протоколы лечения. Она помогает медику в постановке предварительного диагноза и дает рекомендации по дальнейшим лабораторным и инструментальным исследованиям. Проанализировав жалобы, внесенные врачом в систему на приеме, цифровой помощник предлагает терапевту выбрать один диагноз из трех наиболее вероятных, при этом не ограничивая решение врача. Терапевт может использовать вариант диагноза, предложенный искусственным интеллектом, или поставить собственный. После постановки предварительного диагноза врач направляет пациента на диагностику и назначает ему исследования или консультации у специалистов узкого профиля. На этом этапе система поддержки принятия врачебных решений предлагает воспользоваться другим своим сервисом – «пакетными назначениями» с необходимым набором лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций к узкопрофильным специалистам для подтверждения предварительного диагноза. По своему усмотрению врач может назначить дополнительные диагностические процедуры или сократить список предложенных, если пациент их недавно проходил — эту информацию врач также видит в ЕМИАС. Внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Москве посвящен спецпроект, где разработчики могут изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов. Здесь же можно подать заявку на их получение, чтобы развивать полезные сервисы для горожан. В ближайшие годы Москва продолжит использовать технологии искусственного интеллекта для решения различных городских задач. В частности, планируется обучить нейросеть выявлять новые типы нарушений в сфере городского хозяйства. Будет расширяться перечень тем, по которым смогут отвечать голосовые помощники и чат-боты. Также Москва планирует использовать систему распознавания речи для автоматического составления протокола заседаний мировых судей: городом уже было протестировано несколько решений в этой сфере.■