Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства

В 2021 г. по национальному проекту «Цифровая экономика» была запущена программа поддержки цифровизации малых и средних предприятий (МСП). Согласно условиям, представители бизнеса могут получить скидку 50% на покупку российского программного обеспечения. Всего с момента запуска приобретено более 500 тыс. лицензий на отечественное ПО. Оператор меры поддержки — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Кто может обратиться за господдержкой

За господдержкой проекта цифровизации бизнеса могут обратиться компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в едином реестре МСП . На данный момент в нем содержится 5 881 027 компаний.

Чтобы купить ПО в два раза дешевле, от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности, нужно только находиться в реестре МСП. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя и получает скидку.

Требования к получателю господдержки: присутствие в едином реестре МСП;

<₽2 млрд годовой доход,

<250 сотрудников.

Всего со скидкой 50% доступен 131 программный продукт от 51 правообладателя. Разработчики ПО, которые участвуют в программе поддержки, должны соответствовать следующим требованиям:

российская компания, кроме компаний с госучастием;

наличие исключительных прав на ПО;

>₽10 млн годовой доход,

>15 сотрудников.

Какое ПО можно приобрести

По программе можно приобрести SaaS-решения российских разработчиков. Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российского ПО .

С его помощью компания может автоматизировать:

управление производством, продажами, закупками;

управленческий учет и анализ;

складскую и транспортную логистику;

управление персоналом;

взаимодействие с клиентами и клиентский сервис;

документооборот;

технологические процессы;

удаленную работу.