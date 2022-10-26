Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
В 2021 г. по национальному проекту «Цифровая экономика» была запущена программа поддержки цифровизации малых и средних предприятий (МСП). Согласно условиям, представители бизнеса могут получить скидку 50% на покупку российского программного обеспечения. Всего с момента запуска приобретено более 500 тыс. лицензий на отечественное ПО. Оператор меры поддержки — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
Кто может обратиться за господдержкой
За господдержкой проекта цифровизации бизнеса могут обратиться компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в едином реестре МСП. На данный момент в нем содержится 5 881 027 компаний.
Чтобы купить ПО в два раза дешевле, от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности, нужно только находиться в реестре МСП. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя и получает скидку.
Всего со скидкой 50% доступен 131 программный продукт от 51 правообладателя. Разработчики ПО, которые участвуют в программе поддержки, должны соответствовать следующим требованиям:
- российская компания, кроме компаний с госучастием;
- наличие исключительных прав на ПО;
- >₽10 млн годовой доход,
- >15 сотрудников.
Какое ПО можно приобрести
По программе можно приобрести SaaS-решения российских разработчиков. Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российского ПО.
С его помощью компания может автоматизировать:
- управление производством, продажами, закупками;
- управленческий учет и анализ;
- складскую и транспортную логистику;
- управление персоналом;
- взаимодействие с клиентами и клиентский сервис;
- документооборот;
- технологические процессы;
- удаленную работу.
Светлана Кострыкина
генеральный директор компании «Быстрые отчеты»
Мы — ИТ-компания, для которой важно оперативно внедрять нововведения. Также большинство сотрудников работают на удаленке. Поэтому всегда остро вставал вопрос корректного подписания документов с соблюдением сроков и юридических аспектов.
При выборе системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) мы рассматривали разные предложения. HRlink помимо удобного и понятного интерфейса предлагал скидку в 50%. Эта скидка вместе с остальными факторами сыграла важную роль, поэтому мы остановились на этом решении.
Переход на систему кадрового документооборота HRlink позволил нам в сжатые сроки перевести весь штат на КЭДО, избавил от необходимости вызывать сотрудников в офис для подписания документов, а иногородним — отправлять экземпляры почтой. Это ускорило и значительно упростило документооборот. Благодаря HRlink соблюдаются все сроки ознакомления с документами, их подписания, а также подачи заявлений.
По состоянию на октябрь 2022 г. по программе поддержки национального проекта «Цифровая экономика» было приобретено более 500 тыс. лицензий на облачное ПО на сумму более ₽1,4 млрд. Заказчики могут выбрать наиболее подходящее решение из списка 131 программных продуктов от 51 разработчика.
Ирина Ускова
основательница и СЕО кофеен Coffee Molly
Мы воспользовались программой субсидий для МСП и купили подписку на Quick Resto со скидкой в 50%. Финансовая выгода для нас была в 3 раза по сравнению с аналогичной системой, которой мы пользовались до появления программы господдержки. Вместо 300 тысяч рублей за год мы заплатили 100 тысяч рублей за семь точек продаж.
Первичное внедрение системы заняло примерно неделю, а детальная и точечная настройка семи кофеен — еще некоторое время. Наша компания уже 7 лет на рынке, мы накопили много информации, которую не хотелось терять. Если бы не было большого архива данных, то внедрение заняло бы не больше двух недель.
Самое ценное, что мы получили от новой системы, — это большие возможности аналитики. Отчеты можно настраивать самостоятельно, без покупки дополнительных программ или посредников. Это очень удобно для меня как для руководителя.
Есть в системе и свои особенности, к которым приходится привыкать. Но я постоянно мониторю рынок производителей подобного ПО и могу сказать, что альтернативы Quick Resto пока не существует. В этом продукте есть все, чтобы организовать регулярные продажи, контролировать остатки товаров и денежные потоки, анализировать в режиме реального времени ситуацию в своем бизнесе, даже если ты вынужден переехать в другой город.
По данным РФРИТ, наиболее востребованы решения для торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. Самый высокий спрос наблюдается в Астраханской, Курганской, Оренбургской областях, республиках Марий Эл, Тыва, Хакасия.
директор по маркетингу управляющей компании High Season, отели River Palace, Lahta Plaza, Trezzini Palace
После февраля 2022 года нам было важно выбрать стабильную систему управления отелем и бронирования российской разработки. На фоне ухода иностранных компаний с рынка мы хотели обезопасить своих гостей от технических трудностей при бронировании и заселении в наши отели. Кроме этого, мы хотели увеличить функционал, расширить список партнеров среди онлайн-площадок бронирования, с которыми прошлая система не была интегрирована, например, с такими как «Яндекс.Путешествия».
Модуль бронирования Bnovo имеет лучший показатель конверсии, если сравнивать его с западным решением, которое мы использовали ранее. Хочется отметить качество интерфейса и удобство работы. Процесс перехода и обучения персонала не занял много времени. Мы видим, как активно коллеги из Bnovo развивают свой продукт — дорабатывают уже существующие функции, разрабатывают новые сервисы для отельеров.
Продукты Bnovo в два отеля мы приобрели по программе субсидирования российского программного обеспечения. Она помогла значительно оптимизировать затраты на внедрение. Сейчас во всех отелях нашей сети стоят модули бронирования и менеджеры каналов от российских разработчиков, качество этих продуктов устраивает управляющую компанию на 100%.
Выбрать подходящий софт по программе цифровизации малого и среднего бизнеса можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий. Для покупки со скидкой 50% нужно кликнуть на логотип и перейти на площадку разработчика ПО.
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