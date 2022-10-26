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Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать

Одними из самых востребованных и эффективных мер поддержки ИТ-отрасли стали налоговые льготы. Первый «налоговый маневр» был совершен почти два года назад. Он позволил ИТ-компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить их в развитие бизнеса. На фоне санкций список льгот расширился, а условия их получения упростились. Поддержка ИТ-отрасли является одной из приоритетных задач национального проекта «Цифровая экономика».

Первый пакет мер поддержки

Первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли вступил в силу 1 января 2021 г. Им было предусмотрено:

  • снижение налога на прибыль с 20% до 3%;
  • снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ОМС;
  • освобождение от НДС разработчиков ПО, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Дина Гайзатуллина

заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти группы «Иннотех»

Группа «Иннотех» получает ряд налоговых льгот, среди которых льготы по НДС, социальным взносам и налогу на прибыль. Эта практика применяется в «Иннотех» уже с 2021 года. Для нас подобные меры поддержки являются крайне важной составляющей, на которую мы опираемся при планировании операционной и стратегической деятельности. Они обеспечивают возможность эффективно работать и развиваться. При этом сэкономленные средства мы направляем на разработку новых отечественных продуктов ПО, потребность в которых увеличивается с каждым днем.

Для того, чтобы получить льготы, до 14 июля 2022 необходимо было соответствовать следующим критериям:

  • государственная аккредитация;
  • среднесписочная численность сотрудников не менее семи человек;
  • не менее 90% доходов получать от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Меры поддержки не распространялись на компании, которые занимались онлайн-рекламой, размещением объявлений.

Дмитрий Чернышенко

заместитель председателя Правительства РФ

Первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса.

Антикризисные меры

14.07.2022 вступил в силу федеральный закон321-ФЗ, который расширил список льгот для ИТ-компаний и изменил условия их получения. Все изменения имеют обратную силу и мы их действие распространили на период с 1 января 2022 г.

Новым законом установлены следующие налоговые льготы:

Елена Волотовская

вице-президент по инвестициям Softline, руководитель фонда Softline Venture Partners

Из более чем 20 портфельных компаний фонда большая часть получает налоговые льготы. Две основные статьи расходов у ИТ-компаний —разработка и закупка оборудования и комплектующих. Так как наши компании — это преимущественно софтверные решения, сэкономленные средства направляем на совершенствование и доработку текущих продуктов и разработку новых.

Существенно изменились требования к компаниям. Ограничения по минимальной численности сотрудников отменены, а доля доходов от разработки и продажи ПО снижена до 70%.

Требования к компаниям:

  • государственная аккредитация;
  • не менее 70% доходов получено от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Теперь право на получение налоговых льгот распространяется на компании, которые занимаются:

  • доработкой, внедрением и поддержкой любого российского ПО;
  • предоставлением SaaS-решений через закрытые сети;
  • продажей онлайн-рекламы на своих платформах;
  • размещением объявлений на классифайдах;
  • предоставлением платного доступа к контенту (фильмам и музыке), в том числе по подписке;
  • оказанием образовательных услуг с использованием онлайн-платформ;
  • разработкой и продажей российских программно-аппаратных комплексов.

Льготами не смогут воспользоваться компании, которые:

  • провели реорганизацию или были созданы в результате реорганизации после 1 июля 2022 г.
  • доля госучастия в которых не менее 50%.

Исключение — компании, которые получали льготы до 1 июля 2022 г.

Новые правила аккредитации

С 1 октября 2022 г. заработал новый порядок аккредитации. Теперь для попадания в реестр ИТ-компаний необходимо:

  • иметь долю выручки от ИТ-деятельности не менее 30%;
  • профильный ОКВЭД должен быть основным;
  • средняя зарплата в организации не ниже средней по стране или в субъекте, в котором зарегистрированы организация.

Евгений Ефименко

генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС)

Почти все компании группы ФОРС в той или иной степени могут претендовать на отраслевые льготы, некоторые из них применяют пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, сотрудники используют возможность получить отсрочку от армии и льготные кредиты.

Аккредитацию также могут получить стартапы, организованные не более чем за три года до подачи заявления на аккредитацию и не имеющие выручки. Для таких компаний сделано исключение по подтверждению дохода при включении в реестр стартапов. Важно, что в данном случае каждый субъект РФ сможет дополнительно познакомиться со своими молодыми компаниями из сферы ИТ и еще более активно взаимодействовать в сфере развития информационных технологий.

Аккредитацию не могут получить:

  • компании, созданные в результате реорганизации;
  • компании, доля госучастия в которых не менее 50%;
  • госкомпании;
  • банки, небанковские кредитные организации;
  • страховые компании;
  • телеком-компании;
  • государственные и муниципальные учреждения;
  • открытые акционерные общества с госучастием.

Благодаря мерам поддержки и инструментам национального проекта «Цифровая экономика» количество аккредитованных ИТ-компаний выросло в 7 раз с начала 2021 года. Теперь в реестре более 27 тыс. отечественных ИТ-компаний по всей России. Проверить, есть ли организация в реестре, можно на портале госуслуг.

Чек-лист

Где узнать больше о мерах поддержки

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5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
2
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3
Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать

Наталья Рудычева

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