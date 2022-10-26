Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать

Одними из самых востребованных и эффективных мер поддержки ИТ-отрасли стали налоговые льготы. Первый «налоговый маневр» был совершен почти два года назад. Он позволил ИТ-компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить их в развитие бизнеса. На фоне санкций список льгот расширился, а условия их получения упростились. Поддержка ИТ-отрасли является одной из приоритетных задач национального проекта «Цифровая экономика» .

Первый пакет мер поддержки

Первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли вступил в силу 1 января 2021 г. Им было предусмотрено:

снижение налога на прибыль с 20% до 3%;

снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ОМС;

освобождение от НДС разработчиков ПО, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Дина Гайзатуллина заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти группы «Иннотех» Группа «Иннотех» получает ряд налоговых льгот, среди которых льготы по НДС, социальным взносам и налогу на прибыль. Эта практика применяется в «Иннотех» уже с 2021 года. Для нас подобные меры поддержки являются крайне важной составляющей, на которую мы опираемся при планировании операционной и стратегической деятельности. Они обеспечивают возможность эффективно работать и развиваться. При этом сэкономленные средства мы направляем на разработку новых отечественных продуктов ПО, потребность в которых увеличивается с каждым днем.

Для того, чтобы получить льготы, до 14 июля 2022 необходимо было соответствовать следующим критериям:

государственная аккредитация;

среднесписочная численность сотрудников не менее семи человек;

не менее 90% доходов получать от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Меры поддержки не распространялись на компании, которые занимались онлайн-рекламой, размещением объявлений.

Дмитрий Чернышенко заместитель председателя Правительства РФ Первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса.

Антикризисные меры

14.07.2022 вступил в силу федеральный закон № 321-ФЗ , который расширил список льгот для ИТ-компаний и изменил условия их получения. Все изменения имеют обратную силу и мы их действие распространили на период с 1 января 2022 г.

Новым законом установлены следующие налоговые льготы:

Налог на прибыль 0% до 31 декабря 2024.

Страховые взносы 7,6%: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ОМС.

Елена Волотовская вице-президент по инвестициям Softline, руководитель фонда Softline Venture Partners Из более чем 20 портфельных компаний фонда большая часть получает налоговые льготы. Две основные статьи расходов у ИТ-компаний —разработка и закупка оборудования и комплектующих. Так как наши компании — это преимущественно софтверные решения, сэкономленные средства направляем на совершенствование и доработку текущих продуктов и разработку новых.

Существенно изменились требования к компаниям. Ограничения по минимальной численности сотрудников отменены, а доля доходов от разработки и продажи ПО снижена до 70%.

Требования к компаниям: государственная аккредитация;

не менее 70% доходов получено от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Теперь право на получение налоговых льгот распространяется на компании, которые занимаются:

доработкой, внедрением и поддержкой любого российского ПО;

предоставлением SaaS-решений через закрытые сети;

продажей онлайн-рекламы на своих платформах;

размещением объявлений на классифайдах;

предоставлением платного доступа к контенту (фильмам и музыке), в том числе по подписке;

оказанием образовательных услуг с использованием онлайн-платформ;

разработкой и продажей российских программно-аппаратных комплексов.

Льготами не смогут воспользоваться компании, которые: провели реорганизацию или были созданы в результате реорганизации после 1 июля 2022 г.

доля госучастия в которых не менее 50%. Исключение — компании, которые получали льготы до 1 июля 2022 г.

Новые правила аккредитации

С 1 октября 2022 г. заработал новый порядок аккредитации. Теперь для попадания в реестр ИТ-компаний необходимо:

иметь долю выручки от ИТ-деятельности не менее 30%;

профильный ОКВЭД должен быть основным;

средняя зарплата в организации не ниже средней по стране или в субъекте, в котором зарегистрированы организация.

Евгений Ефименко генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС) Почти все компании группы ФОРС в той или иной степени могут претендовать на отраслевые льготы, некоторые из них применяют пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, сотрудники используют возможность получить отсрочку от армии и льготные кредиты.

Аккредитацию также могут получить стартапы, организованные не более чем за три года до подачи заявления на аккредитацию и не имеющие выручки. Для таких компаний сделано исключение по подтверждению дохода при включении в реестр стартапов. Важно, что в данном случае каждый субъект РФ сможет дополнительно познакомиться со своими молодыми компаниями из сферы ИТ и еще более активно взаимодействовать в сфере развития информационных технологий.

Аккредитацию не могут получить:

компании, созданные в результате реорганизации;

компании, доля госучастия в которых не менее 50%;

госкомпании;

банки, небанковские кредитные организации;

страховые компании;

телеком-компании;

государственные и муниципальные учреждения;

открытые акционерные общества с госучастием.

Благодаря мерам поддержки и инструментам национального проекта «Цифровая экономика» количество аккредитованных ИТ-компаний выросло в 7 раз с начала 2021 года. Теперь в реестре более 27 тыс. отечественных ИТ-компаний по всей России. Проверить, есть ли организация в реестре, можно на портале госуслуг.