Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать
Одними из самых востребованных и эффективных мер поддержки ИТ-отрасли стали налоговые льготы. Первый «налоговый маневр» был совершен почти два года назад. Он позволил ИТ-компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить их в развитие бизнеса. На фоне санкций список льгот расширился, а условия их получения упростились. Поддержка ИТ-отрасли является одной из приоритетных задач национального проекта «Цифровая экономика».
Первый пакет мер поддержки
Первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли вступил в силу 1 января 2021 г. Им было предусмотрено:
- снижение налога на прибыль с 20% до 3%;
- снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ОМС;
- освобождение от НДС разработчиков ПО, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Дина Гайзатуллина
заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти группы «Иннотех»
Группа «Иннотех» получает ряд налоговых льгот, среди которых льготы по НДС, социальным взносам и налогу на прибыль. Эта практика применяется в «Иннотех» уже с 2021 года. Для нас подобные меры поддержки являются крайне важной составляющей, на которую мы опираемся при планировании операционной и стратегической деятельности. Они обеспечивают возможность эффективно работать и развиваться. При этом сэкономленные средства мы направляем на разработку новых отечественных продуктов ПО, потребность в которых увеличивается с каждым днем.
Для того, чтобы получить льготы, до 14 июля 2022 необходимо было соответствовать следующим критериям:
- государственная аккредитация;
- среднесписочная численность сотрудников не менее семи человек;
- не менее 90% доходов получать от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.
Меры поддержки не распространялись на компании, которые занимались онлайн-рекламой, размещением объявлений.
заместитель председателя Правительства РФ
Первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли позволил компаниям сэкономить десятки миллиардов рублей и вложить эти средства в развитие своего бизнеса.
Антикризисные меры
14.07.2022 вступил в силу федеральный закон № 321-ФЗ, который расширил список льгот для ИТ-компаний и изменил условия их получения. Все изменения имеют обратную силу и мы их действие распространили на период с 1 января 2022 г.
Новым законом установлены следующие налоговые льготы:
- Налог на прибыль 0% до 31 декабря 2024.
- Страховые взносы 7,6%: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ОМС.
вице-президент по инвестициям Softline, руководитель фонда Softline Venture Partners
Из более чем 20 портфельных компаний фонда большая часть получает налоговые льготы. Две основные статьи расходов у ИТ-компаний —разработка и закупка оборудования и комплектующих. Так как наши компании — это преимущественно софтверные решения, сэкономленные средства направляем на совершенствование и доработку текущих продуктов и разработку новых.
Существенно изменились требования к компаниям. Ограничения по минимальной численности сотрудников отменены, а доля доходов от разработки и продажи ПО снижена до 70%.
Теперь право на получение налоговых льгот распространяется на компании, которые занимаются:
- доработкой, внедрением и поддержкой любого российского ПО;
- предоставлением SaaS-решений через закрытые сети;
- продажей онлайн-рекламы на своих платформах;
- размещением объявлений на классифайдах;
- предоставлением платного доступа к контенту (фильмам и музыке), в том числе по подписке;
- оказанием образовательных услуг с использованием онлайн-платформ;
- разработкой и продажей российских программно-аппаратных комплексов.
Новые правила аккредитации
С 1 октября 2022 г. заработал новый порядок аккредитации. Теперь для попадания в реестр ИТ-компаний необходимо:
- иметь долю выручки от ИТ-деятельности не менее 30%;
- профильный ОКВЭД должен быть основным;
- средняя зарплата в организации не ниже средней по стране или в субъекте, в котором зарегистрированы организация.
генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС)
Почти все компании группы ФОРС в той или иной степени могут претендовать на отраслевые льготы, некоторые из них применяют пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, сотрудники используют возможность получить отсрочку от армии и льготные кредиты.
Аккредитацию также могут получить стартапы, организованные не более чем за три года до подачи заявления на аккредитацию и не имеющие выручки. Для таких компаний сделано исключение по подтверждению дохода при включении в реестр стартапов. Важно, что в данном случае каждый субъект РФ сможет дополнительно познакомиться со своими молодыми компаниями из сферы ИТ и еще более активно взаимодействовать в сфере развития информационных технологий.
Аккредитацию не могут получить:
- компании, созданные в результате реорганизации;
- компании, доля госучастия в которых не менее 50%;
- госкомпании;
- банки, небанковские кредитные организации;
- страховые компании;
- телеком-компании;
- государственные и муниципальные учреждения;
- открытые акционерные общества с госучастием.
Благодаря мерам поддержки и инструментам национального проекта «Цифровая экономика» количество аккредитованных ИТ-компаний выросло в 7 раз с начала 2021 года. Теперь в реестре более 27 тыс. отечественных ИТ-компаний по всей России. Проверить, есть ли организация в реестре, можно на портале госуслуг.