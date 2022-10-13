Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения

Сотрудники «Самараавтожгут» — инвалиды по зрению. Предприятие выпускает жгуты автомобильных проводов. Для того, чтобы обеспечить высокое качество продукции, конкурентоспособную цену и стабильность поставок, на предприятии решили внедрить технологии компьютерного зрения. Реализовать проект помог грант РФРИТ по национальному проекту «Цифровая экономика» , рассказал Александр Губинский, технический директор «Самараавтожгут».

CNews: Расскажите о вашем предприятии.

Александр Губинский: Наше предприятие образовано в 1947 году Всероссийским обществом слепых для трудоустройства инвалидов по зрению, которые после Великой отечественной войны возвращались домой. Изначально это были небольшие мастерские, которые выпускали много разной продукции, например, гвозди.

В 1976 году был построен новый корпус, в нем разместили производство плат для телевизоров «Каскад». В 1994 году производство телевизоров прекратилось, и наше предприятие перепрофилировалось на выпуск автомобильных жгутов. Сейчас на «Самараавтожгут» работает около 250 человек, 70% из них — слепые, а 30% — глухонемые. Мы выпускаем жгуты автомобильных проводов для АвтоВАЗа, КАМАЗа, Ростсельмаша.

CNews: Когда вы начали заниматься цифровизацией предприятия?

Александр Губинский: Простейшая автоматизация на базе «1С» у нас существует давно. А вот цифровизацией производства мы начали заниматься весной 2020 года. Тогда на рынке автомобильной промышленности была очень высокая конкуренция — иностранные компании локализовали производство, и многие отечественные компании были вынуждены уйти с рынка. По сути, мы остались единственным российским поставщиков автомобильных жгутов для АвтоВАЗа.

Мы понимали, что нам необходимо обеспечить высокое качество продукции, конкурентоспособную цену и стабильность поставок. И решили внедрить технологии компьютерного зрения на производстве.

CNews: Для чего они используются?

Александр Губинский: Первое направление — видеоконтроль правильности сборки монтажных блоков предохранителей. В монтажных блоках устанавливаются реле и предохранители разного номинала. Они отличаются по цвету. И если жгуты проходят электроконтроль, то есть проверяется целостность электрической цепи, то предохранители таким образом проверить нельзя, потому что любой номинал предохранителя пропускает небольшой ток. Мы установили камеры, которые фотографируют монтажный блок и определяют по цвету и по надписи на предохранителе, правильно ли он установлен. Если система обнаружит ошибку, загорится красный экран и появится сообщение, что предохранитель установлен неправильно.

Второе направление — распознавание цвета проводов. У нас есть не только полностью слепые сотрудники, но и такие, кто просто плохо видит или не различает цвета. Автомобильные жгуты состоят из проводов разного цвета, и каждый из них надо подключить к определенной колодке. У сотрудников на смартфонах установлено программное обеспечение, которое подсказывает им цвет провода. Кроме того, поскольку точность распознавания цвета сильно зависит от освещенности, мы дополнительно маркируем провода и место, где они должны располагаться, QR-кодами.

Третье направление — система, которая позволяет проектировать сборочные панели для производства жгутов. Сборочная панель — это доска, на которой нарисована схема жгута: какие провода в какие соединители надо поставить. На панели есть штыри, которыми отмечены повороты, ответвления жгута. Есть разметка для изоленты.

Мы собираем первый образец жгута на перфорированной панели, где можно разметить расположение штырей, фотографируем ее, а затем графический редактор на основании фотографии формирует макет рабочей панели.

И четвертое направление — контроль выполнения технологических операций. Над конвейером установлены видеокамеры, в систему записана последовательность сборки жгута. Программа контролирует работу сотрудников и подсказывает им, если что-то пошло не так. Это самый сложный модуль, и пока с его помощью мы контролируем только сборку простых жгутов. Для сложных невозможно расположить камеру так, чтобы жгут был виден со всех сторон.

CNews: Вы получили грант на реализацию этого проекта. Расскажите, как это было.

Александр Губинский: Мы пригласили специалистов самарской компании «Открытый код ИТ», описали им задачу. Они предложили решение. В это время Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) объявил конкурс на получение грантов в качестве государственной поддержки проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе отечественных «сквозных» технологий. Мы подали заявку, прошли несколько этапов конкурсного отбора и в декабре 2019 года выиграли грант на 15 млн рублей. Еще 15 млн потратили из собственных средств.

Наш проект рассчитан на три года. В течение 2020 года мы поэтапно получали финансирование по национальному проекту «Цифровая экономика» , и в феврале 2021 года работы были завершены. Теперь мы занимаемся тиражированием рабочих мест и мониторингом достигнутых показателей.■