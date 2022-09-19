5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант

2 шаг Выбрать программу грантовой поддержки

В зависимости от того, на каком этапе развития находится проект, по национальному проекту «Цифровая экономика» можно выбрать соответствующую программу поддержки. Молодым ИТ-компаниям надо обращаться в Фонд содействия инновациям (ФСИ). Стартапы могут претендовать на грант по программе «Старт – ЦТ — 1» до ₽4 млн. Таким образом можно получить до 100% стоимости проекта.

С 2019 г. ФСИ получено более 5600 заявок, более 1000 из них одобрено. Общая сумма грантовой поддержки составила почти ₽10 млрд. За три квартала 2022 г. получено более 2000 заявок. Победителями уже стали более 360 проектов на общую сумму около ₽3 млрд.

Малые предприятия, которые хотят провести дополнительный НИОКР, могут поучаствовать в программе «Развитие – ЦТ» и получить до ₽20 млн. Сумма гранта может покрывать до 75% стоимости проекта.

Получатель гранта: «Сенсор-Тех» Проект: «Умный» микрофон для глухих, слабослышащих и слепоглухих людей «Чарли». Гаджет распознает речь на расстоянии до 2 метров и выводит ее в виде текста на экран любого устройства (смартфон, компьютер, ТВ). Для слепоглухих к устройству подключается дисплей Брайля, позволяя прочитать информацию пальцами и ввести ответ. Устройство «Чарли» используется в общественных организациях – МФЦ, социальные центры, больницы и др.

Для компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции, ФСИ предлагает гранты до ₽20 млн по программе «Коммерциализация-ЦТ». Таким образом можно получить до 80% стоимости проекта.

До 19 сентября 2022 г. открыт набор на конкурс «Цифровизация-ЦТ», предназначенный для малых предприятий, которые создают и развивают российские открытые библиотеки или планируют внедрять у себя российские ИТ-решения. Размер гранта составляет до ₽20 млн, при этом объем внебюджетного финансирования должен быть не менее 25% от суммы гранта. Срок выполнения работ – 6, 12, 18 или 24 месяца.

За три года фонд поддержал более 130 проектов. Общий объем господдержки ИТ-проектов в 2022 г. был запланирован в размере ₽4,5 млрд. В начале апреля этого года на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий дополнительно выделено ₽10,8 млрд из резервного фонда Правительства РФ. С момента старта нового конкурсного отбора на разработку перспективных отечественных решений в области информационных технологий в РФРИТ было подано более 1 тыс. заявок.

Более зрелые компании могут получить грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на сумму от ₽20 млн до ₽500 млн на разработку цифровых продуктов (для особо значимых проектов до ₽6 млрд). Сумма гранта по национальному проекту «Цифровая экономика» может покрывать до 80% стоимости проекта.

За 2021-2022 гг. ФРИИ проведено 5 конкурсных отборов и 4 акселерационные программы. За это время поступило 850 заявок на участие от технологических компаний из 67 субъектов России. На последний конкурс было подано 220 заявок, что почти на 40% больше, чем на первый.

Получить дополнительные знания в области маркетинга и продвижения своих разработок поможет участие в программе «Акселератор Спринт», которую предлагает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Прием заявок уже начался и продлится до 27 сентября. Программа бесплатна для участников.

Кирилл Варламов директор ФРИИ При участии наших выпускников в конкурных отборах на получение грантов в РФРИТ или ФСИ проекты имеют преимущество при равных условиях.