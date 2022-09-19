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Поддержка ИТ-отрасли ИТ в госсекторе
| Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика |

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант

Меры поддержки российской ИТ-отрасли и цифровой трансформации предприятий заметно расширились в последнее время. Одна из форм поддержки — гранты на разработку или внедрение отечественных решений по национальному проекту «Цифровая экономика». Сегодня практически любая ИТ-компания может начать с доступных программ акселерации, затем претендовать на гранты для ИТ-стартапов и подавать заявку на более крупные субсидии. О том, что надо сделать для того, чтобы получить грантовую поддержку, — в материале CNews.
1
Проверить, относится ли разрабатываемое решение к приоритетным направлениям
2
Выбрать программу грантовой поддержки
3
Подать заявку или предложить заказчику получить грант
4
Подать документы на грант
5
Защитить свой проект перед экспертным советом (грантовым комитетом) и получить грант
1 шаг

Проверить, относится ли разрабатываемое решение к приоритетным направлениям

Большинство грантов направлено на поддержку разработки и внедрения отечественных решений в сферах, где доля иностранного программного обеспечения довольно высока. Список таких решений был составлен Минцифры совместно с представителями ИТ-компаний и отраслевых ассоциаций.

Приоритетные направления поддержки

  1. Инженерное ПО (CAD, CAM, CAE, EDA, PLM / PDM, AEC BIM, CDE, TDM и др.)
  2. Системы управления (MES, АСУ ТП, SCADA, ECM, ЕАМ)
  3. Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)
  4. Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)
  5. Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS)
  6. Робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием
  7. Средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных
  8. Средства управления базами данных
  9. Системы виртуализации и гиперковергентные системы
  10. Средства разработки программного обеспечения и создания приложений
  11. Операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров
  12. Новые коммуникационные интернет-технологии
2 шаг

Выбрать программу грантовой поддержки

В зависимости от того, на каком этапе развития находится проект, по национальному проекту «Цифровая экономика» можно выбрать соответствующую программу поддержки.

Молодым ИТ-компаниям надо обращаться в Фонд содействия инновациям (ФСИ). Стартапы могут претендовать на грант по программе «Старт – ЦТ — 1» до ₽4 млн. Таким образом можно получить до 100% стоимости проекта.

С 2019 г. ФСИ получено более 5600 заявок, более 1000 из них одобрено. Общая сумма грантовой поддержки составила почти ₽10 млрд. За три квартала 2022 г. получено более 2000 заявок. Победителями уже стали более 360 проектов на общую сумму около ₽3 млрд.

Малые предприятия, которые хотят провести дополнительный НИОКР, могут поучаствовать в программе «Развитие – ЦТ» и получить до ₽20 млн. Сумма гранта может покрывать до 75% стоимости проекта.

Получатель гранта: «Сенсор-Тех»

Проект: «Умный» микрофон для глухих, слабослышащих и слепоглухих людей «Чарли».

Гаджет распознает речь на расстоянии до 2 метров и выводит ее в виде текста на экран любого устройства (смартфон, компьютер, ТВ). Для слепоглухих к устройству подключается дисплей Брайля, позволяя прочитать информацию пальцами и ввести ответ. Устройство «Чарли» используется в общественных организациях – МФЦ, социальные центры, больницы и др.

Для компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции, ФСИ предлагает гранты до ₽20 млн по программе «Коммерциализация-ЦТ». Таким образом можно получить до 80% стоимости проекта.

До 19 сентября 2022 г. открыт набор на конкурс «Цифровизация-ЦТ», предназначенный для малых предприятий, которые создают и развивают российские открытые библиотеки или планируют внедрять у себя российские ИТ-решения. Размер гранта составляет до ₽20 млн, при этом объем внебюджетного финансирования должен быть не менее 25% от суммы гранта. Срок выполнения работ – 6, 12, 18 или 24 месяца.

За три года фонд поддержал более 130 проектов. Общий объем господдержки ИТ-проектов в 2022 г. был запланирован в размере ₽4,5 млрд. В начале апреля этого года на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий дополнительно выделено ₽10,8 млрд из резервного фонда Правительства РФ. С момента старта нового конкурсного отбора на разработку перспективных отечественных решений в области информационных технологий в РФРИТ было подано более 1 тыс. заявок.

Более зрелые компании могут получить грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на сумму от ₽20 млн до ₽500 млн на разработку цифровых продуктов (для особо значимых проектов до ₽6 млрд). Сумма гранта по национальному проекту «Цифровая экономика» может покрывать до 80% стоимости проекта.

За 2021-2022 гг. ФРИИ проведено 5 конкурсных отборов и 4 акселерационные программы. За это время поступило 850 заявок на участие от технологических компаний из 67 субъектов России. На последний конкурс было подано 220 заявок, что почти на 40% больше, чем на первый.

Получить дополнительные знания в области маркетинга и продвижения своих разработок поможет участие в программе «Акселератор Спринт», которую предлагает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Прием заявок уже начался и продлится до 27 сентября. Программа бесплатна для участников.

Кирилл Варламов

директор ФРИИ

При участии наших выпускников в конкурных отборах на получение грантов в РФРИТ или ФСИ проекты имеют преимущество при равных условиях.

Участники «Акселератор Спринт»

СУОР (Московская область) — ПО для управления операционными рисками, противодействует мошенничеству и кибератакам. Сформировали и расширили базу контактов, сделали 20 продаж. Выручка за период акселератора составила ₽63 млн.

i5.Solutions (Москва) – интеллектуальная платформа, позволяющая автоматически подбирать исполнителей для изготовления деталей, проверять свободные мощности, рассчитывать стоимость и время изготовления. В акселераторе увеличили количество клиентов с 1 до 10, заключили контракты на сумму ₽25 млн и стали официальным партнером станкостроительного дивизиона Росатома.

Smart Working by bambook (Москва) — планировщик бронирования рабочих мест для офисов с нефиксированными рабочими местами. По итогам акселерации команда изменила первоначальную бизнес-модель, увеличила в 4 раза чек, в результате выручка выросла с 0 до ₽14 млн в месяц.

mPro (Нижегородская область). Виртуальный пациент — игровой медицинский тренажер в смартфоне и браузере — на старте акселератора не имел продаж и пользователей, за период акселерации была получена выручка ₽5 млн.

TrafficData (Пермский край) — ПО для распознавания транспортных средств и пешеходов по видео. Выстроили работу с воронкой продаж, увеличили штат разработчиков, нашли 13 новых клиентов, выручка выросла в 40 раз.

3 шаг

Подать заявку или предложить заказчику получить грант

На финансовую поддержку по национальному проекту «Цифровая экономика» могут рассчитывать не только разработчики, но и заказчики. Например, на первое масштабное внедрение российского решения можно получить грант от Фонда «Сколково» на сумму от ₽20 млн до ₽300 млн. Государство готово профинансировать до 80% стоимости проекта.

В 2019–2021 гг. Фонд «Сколково» поддержал 24 пилотных проекта на общую сумму свыше ₽1,6 млрд. Общая сумма финансирования на 2022 г. — ₽2,4 млрд.

Получатель гранта: Сеть медицинских центров «Открытая клиника»

Проект: Внедрение платформы поддержки принятия решений врачей-рентгенологов

Филипп Миронович

председатель совета директоров сети медицинских центров «Открытая клиника»

Мы оценивали всю стоимость работы примерно в 60 млн, включая стоимость тренировки нейросетей. Это слишком большой риск даже для заметной клиники, такой как наша. Часть расходов мы смогли покрыть за счет гранта, около 50 млн, 20% финансировали сами. На таких условиях мы были готовы рискнуть, и риск оправдался. Такая система — это конкурентное преимущество, потому что мои пациенты знают, что вероятность врачебной ошибки в клинике теперь ниже, чем у конкурентов. Мы также смогли снизить затраты на ФОТ — нам не нужно, чтобы врач находился в клинике всегда, часть работы он может делать удаленно.

4 шаг

Подать документы на грант

После выбора программы грантовой поддержки, надо собрать необходимые документы. Получить грант совсем не сложно — процедуру сделали максимально простой. На сайтах фондов можно найти подробные инструкции и вебинары, объясняющие, как это сделать, какие документы предоставить.

Подать заявку для получения гранта РФРИТ можно на портале государственных услуг (ЕПГУ). Заявку в ФСИ можно отправить через систему АС «Фонд-М». Ознакомиться с конкурсной документацией Фонда «Сколково» и заполнить заявку на сайте dtech.sk.ru. ФРИИ тоже принимает заявки онлайн. Если в заявке обнаружатся недоработки, ее можно будет исправить и подать еще раз.

Александр Павлов

генеральный директор РФРИТ

В 2022 году мы кардинально поменяли процедуру отбора проектов. Если раньше нужно было на старте собрать толстую заявку со всеми спецификациями, с огромным объемом документов, который доходил до полутора тысяч страниц, и потом, пройдя все процедуры экспертизы, выйти на грантовый комитет, то сейчас ровно наоборот. На грантовый комитет можно выйти с простой заявкой, которая на портале государственных услуг (ЕПГУ) заполняется от юридического лица – это порядка 16 страниц слайдов. В рамках нового конкурсного отбора проектов на разработку перспективных отечественных ИТ-решений снят мораторий на повторную подачу заявки.

5 шаг

Защитить свой проект перед экспертным советом (грантовым комитетом) и получить грант

Следующий этап — защита проекта. Разработчик и его заказчик (если речь идет о гранте на внедрение решения) должны убедить экспертный совет (грантовый комитет) в том, что их проект соответствует критериям отбора. Экспертный совет принимает решение — поддержать или не поддержать проект.

Екатерина Столбова

руководитель проектного офиса Фонда «Сколково»

Я бы посоветовала внимательней относиться к тем замечаниям и рекомендациям, которые фонд направляет в ходе первого этапа рассмотрения заявки. Как правило, все проблемные места, которые обнаруживаются на старте, вызывают вопросы и на последующих этапах.

Когда по результатам рассмотрения заявки экспертным советом будет вынесено решение, останется только заключить соглашение и получить деньги. А потом вовремя отчитаться перед фондом о проделанной работе.

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Где узнать больше об ИТ-грантах:

1
Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда
2
Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений
3
Национальный проект "Цифровая экономика"

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